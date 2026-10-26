SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Esteri.
27 ottobre 2026 alle 00:29

Brasile, Lula ancora presidente In Serbia vincono gli studenti: 52% 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Due sorprese nell’urna. In Serbia il partito degli Studenti ha stravinto col 52% dei voti contro il presidente uscente Vucic (39,3%). L’ipotesi è un esecutivo tecnico di transizione per riformare le istituzioni. Clamorosa in Brasile la rielezione dell’81enne Lula da Silva contro Flavio Bolsonaro, 45 anni, figlio dell’ex presidente condannato. La destra contesta il risultato ma tutti i leader mondiali, eccetto gli Usa, si sono congratulati con Lula. Oggi Israele al voto: Eisenkot sfida Netanyahu.

l alle pagine 10, 11

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  
Medio Oriente

Israele, primo voto dopo il 7 ottobre Netanyahu trema

L’ex capo di Stato maggiore Eisenkot sfida il premier contestato dalle piazze  