Brasile, Lula ancora presidente In Serbia vincono gli studenti: 52% 

Due sorprese nell’urna. In Serbia il partito degli Studenti ha stravinto col 52% dei voti contro il presidente uscente Vucic (39,3%). L’ipotesi è un esecutivo tecnico di transizione per riformare le istituzioni. Clamorosa in Brasile la rielezione dell’81enne Lula da Silva contro Flavio Bolsonaro, 45 anni, figlio dell’ex presidente condannato. La destra contesta il risultato ma tutti i leader mondiali, eccetto gli Usa, si sono congratulati con Lula. Oggi Israele al voto: Eisenkot sfida Netanyahu.

l alle pagine 10, 11