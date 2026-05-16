Un parco urbano attorno alla palestra 

Da via Cabras allo stagno di Molentargius attraverso un lungo corridoio verde, pronto per diventare un polo sportivo e ambientale. Quella che l’estate scorsa era stata presentata come proposta progettuale per riqualificare la vasta zona umida dietro la palestra comunale del Comparto 8 è destinata a diventare realtà: nelle casse dell’amministrazione arriva un milione di euro dal Pr Fesr 2021-2027, il programma regionale del Fondo europeo di sviluppo. Il bando a cui ha partecipato il Comune – che co-finanzierà il progetto con 200 mila euro – riguarda la creazione di una cosiddetta “infrastruttura verde e blu”.

Il progetto

Si tratta, cioè, di un parco urbano che affianca a giardini e alberi la presenza di elementi acquatici, quali laghi, fontane o altri tipi di zone umide, iniziativa che permetterà quindi di sfruttare le acque che si raccolgono da quelle parti. L'intento del progetto, inoltre, è quello di rendere il luogo un punto di riferimento della città per l’esercizio fisico all’aperto e per le attività ricreative, dai picnic alle passeggiate. «Un’opera che rientra nei progetti strategici della Città Metropolitana per la riqualificazione ambientale e sportiva del territorio. L’area ospiterà passeggiate, campi da beach volley e padel, campi da basket, una grande fontana, zone ciclopedonali, essenze arboree e aree gioco con punti di ristoro e refrigerio», fa il punto il sindaco Tomaso Locci. Sarà peraltro l’ennesimo investimento che punta a trasformare un’area già oggetto di diversi interventi, dalla riqualificazione degli hangar dell’aeronautica (in corso) a quella prevista a ridosso del terreno tra via Cabras e la parte bassa di via Riu Mortu, dove nascerà un’ulteriore area verde una volta completato il trasferimento del campo rom.

«Il nuovo parco si svilupperà in continuità con il parco lineare già finanziato con il Pnrr e si congiungerà fino al parco di Molentargius, creando un corridoio verde straordinario», prosegue il primo cittadino.

L’assessore

A portare avanti l’iter progettuale e di partecipazione al bando regionale è stato il settore Ambiente.

«Aver ottenuto questi fondi è motivo di grande soddisfazione. Si tratta di un investimento massiccio per la rigenerazione urbana e la tutela ambientale, un risultato straordinario per il futuro del territorio», è il commento dell’assessore di riferimento Saverio De Roma.

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