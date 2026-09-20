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Borore.
21 settembre 2026 alle 00:24

Un incontro per ricordare Mario Pani 

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L’associazione Nino Carrus e la Fondazione Enrico Berlinguer, con il patrocinio del Comune di Borore, promuovono un incontro dedicato a Mario Pani, già deputato e per anni segretario regionale del Pci, scomparso a gennaio.

Una figura autorevole della vita politica e democratica della Sardegna. Nato a Borore, Pani ha mantenuto per tutta la vita un legame profondo con i territori del Marghine, contribuendo alla loro crescita civile e culturale. Tra i promotori dell’associazione Nino Carrus, ha sostenuto con convinzione il valore della partecipazione democratica e dell’impegno comunitario. Ha ricoperto anche incarichi di rilievo nel sistema regionale della ricerca e dell’innovazione. L’iniziativa si terrà sabato 26 settembre alle ore 17 nel Salone dell’ex Mercato civico.

Interverranno Rosanna Carboni, Tore Cherchi, Tore Ghisu, Carmina Conte, Antonello Cabras, Giorgio Macciotta, Ombretta Dessì, Paola Carrus, Francesco Marcheschi. A seguire prenderanno la parola gli amici, i compagni e le compagne che Pani hanno ben conosciuto. Nessuno meglio di loro potrà ricordarlo al meglio.

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