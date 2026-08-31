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01 settembre 2026 alle 00:59

«Un duello a viso aperto» I tifosi rossoblù mantengono piena fiducia 

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Dopo la sconfitta con l’Inter, i tifosi del Cagliari non fanno drammi. Anzi, il secondo tempo della squadra di Pisacane, giocato a viso aperto con personalità e coraggio, fa ben sperare per il futuro.

La partita

Nelle pagine social del club e su unionesarda.it sono tante le opinioni del popolo rossoblù. Massimo Mainas scrive: «Abbiamo fatto una discreta partita, per l’avversario tanto di cappello perché è uno squadrone. Con un pizzico di fortuna si poteva pareggiare». Per Ruggero Pinna: «Un primo tempo da dimenticare, nel secondo il Cagliari è migliorato e ha sfiorato il pareggio».

Stefano Leoni puntualizza: «Abbiamo una buona squadra, non è contro l’Inter che si deve vincere». Luca Corona è dello stesso avviso: «Ho visto una bella partita, non è che ci fosse questa grande supremazia dell’Inter, a parte il primo tempo. Anche il Cagliari ha sprecato parecchie occasioni».

I cambi

Promossi gli ingressi in campo di Kevin Carlos e Fadera nel secondo tempo. Luciano Pischedda osserva: «Un Cagliari decisamente più pimpante con gli ingressi di Fadera e Carlos è stato più propositivo e ha creato tante occasioni», dice. «Se consideriamo quanto l’Inter sia stato sprecone un pari sarebbe stato alla fine più giusto. È stato comunque un bel Cagliari che ha giocato a viso aperto contro una grande squadra».

Per Francesco Cora: «Carlos è un attaccante rapido che si inserisce bene negli spazi». Maurizio Serra sottolinea invece l’impatto di Ciervo: «Non so se qualcuno si è accorto che Ciervo in una manciata di minuti ha mostrato talento e personalità da vendere».

Il mercato

Attivissimo anche il mercato rossoblù, in entrata e in uscita. Commenti al veleno per l’affaire Esposito e tanto malcontento per l’addio di Zappa, sebbene quella di andare via sia stata una sua scelta. «Hai lasciato un segno indelebile nella storia del Cagliari e nel cuore di ogni tifoso rossoblù», sono le parole di Gabriele Perna nei confronti del difensore monzese, appena passato al Verona. Non manca l’ironia, come quella di Michele Torchiani che scrive: «Chi vendiamo oggi?».

Un appello, infine, arriva da Sandro Tronconi: «Adopo è indispensabile per il centrocampo del Cagliari, non va ceduto».

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