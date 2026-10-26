Un colpo di pistola: 25enne in ospedale 

Un bilancio di fuoco per questo fine settimana cagliaritano. Dopo gli episodi di sabato sera – tre risse tra giovani in punti distinti della città –, nella notte tra domenica e lunedì è arrivato l’ultimo caso: un 25enne si è presentato in ospedale con una ferita da arma da fuoco alla gamba. La dinamica dell’accaduto resta ancora tutta da chiarire, ma il giallo si aggiunge a una lunga lista di fatti di violenza che continuano a segnare le notti della movida cittadina.

La pistola

L’ultimo episodio riguarda un 25enne, originario di Sant’Elia, che nella notte tra domenica e lunedì è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con una ferita al polpaccio, provocata, da quanto si apprende, da un colpo di pistola.

A far scattare l’allarme sono stati i medici del pronto soccorso che, vista la natura della ferita, hanno allertato le forze dell’ordine. Immediato l’intervento dei carabinieri, arrivati sul posto attorno alle 23. Ora spetterà ai militari fare luce sulla dinamica dell’accaduto e ricostruire le circostanze in cui il giovane è rimasto ferito. La lesione, da quanto si apprende, non sarebbe grave. Il 25enne è stato infatti dimesso poco dopo aver ricevuto le cure dei sanitari del Brotzu, senza necessità di ricovero.

I rilievi

Secondo quanto trapelato, il giovane, sentito dagli investigatori, non avrebbe rilasciato dichiarazioni utili a chiarire quanto successo. Saranno quindi gli accertamenti dei carabinieri a dover ricostruire l’episodio, individuando il contesto in cui sarebbe stato esploso il colpo e chiarendo chi possa averlo sparato.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella che l’aggressione possa essere avvenuta a Elmas. Secondo le indiscrezioni, nell’episodio potrebbero essere state coinvolte più persone. Si tratta, tuttavia, di circostanze ancora da verificare. Per il momento, gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulla vicenda. Le indagini sono condotte dai carabinieri del Comando provinciale di Cagliari, guidato dal tenente colonnello Francesco Donvito.

Il fine settimana

A riportare le conseguenze più gravi, nella notte di sabato, era stato un altro giovane, anche lui di 25 anni, colpito più volte con un tubo di ferro al culmine di una lite. Secondo una prima ricostruzione, ancora sommaria, lo scontro sarebbe iniziato davanti a una paninoteca in viale Elmas. Nel corso della notte, altre due risse sono scoppiate nella zona di via Newton e in via Contivecchi. In entrambi i casi, fortunatamente, le liti si sono concluse con escoriazioni lievi e contusioni.

Un possibile minimo comune denominatore degli episodi di sabato sarebbe stato l’abuso di alcol e il consumo di sostanze. Resta invece ancora avvolto nel riserbo il caso del colpo di pistola della notte tra domenica e lunedì.

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