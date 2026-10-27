SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Burcei.
28 ottobre 2026 alle 00:57

«Un Centro commerciale naturale per promuovere meglio le attività» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tra gli obiettivi dell’amministrazione comunale di Burcei c’è anche l’istituzione del “Centro commerciale naturale”. Un’idea per fare rete, valorizzare le attività locali e rendere il paese più vivo, attrattivo e competitivo.

«Aderire al progetto», dice il sindaco Marcello Malloru, «significa fare una promozione unitaria delle attività commerciali, artigianali e di servizio di Burcei, favorire l’organizzazione di eventi e iniziative di animazione territoriale, accedere a finanziamenti regionali dedicati ai Centri commerciali naturali, realizzare la segnaletica dedicata e arredo urbano per il centro commerciale».

All'iniziativa possono aderire tutte le attività commerciali, artigianali, di somministrazione (bar, ristoranti), servizi, imprese turistiche, professionisti con vetrina su strada che operano nel territorio comunale. L’adesione è gratuita.

Il Comune si farà carico di tutte le spese di costituzione del centro commerciale naturale. (ant. ser.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, sconfitta che brucia

Il pareggio di Maldini all’81’, poi il crollo: finisce 4-2 
Pietro Serusi, 73enne di Fonni: «Io alla fine ho pagato, penso a chi non lo può fare»

«La mia odissea per un esame al cuore, chi soffre non può essere abbandonato»

Un ex operaio dell’Enichem racconta: sto combattendo da mesi 
Consiglio regionale

Commissioni, accordo in alto mare

Gelo sui presidenti, pressing di Avs e Orizzonte Comune. Oggi vertice di maggioranza 
Massimiliano Rais
Milano

Movimento 17 ottobre, Siher resta in silenzio dal gip I legali: «Non ha fatto nulla»

Per i pm clima da «guerra continua» La replica: «Normale dissenso politico»  
Brasile

Bolsonaro jr, la fuga dello sconfitto Gli Stati Uniti gli danno asilo politico

A piedi in Argentina, poi il volo per la Florida dove lo aspettava il fratello 
Unione europea.

Agricoltura, prima intesa sulla Pac

L’Ue apre sul caro-carburante. Lollobrigida: più risorse e autonomia 