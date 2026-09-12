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Rieti
13 settembre 2026 alle 01:31

Uccisa da un masso al funerale della madre 

La pietra si stacca dal costone, cade sul corteo e sfonda il cristallo dell’automobile 

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Rieti. Stava andando al funerale di sua madre, in una frazione di Cascia, quando sulla sua auto è piombato un masso, staccato dalla parete che sovrasta la strada che il corteo funebre stava percorrendo.

Venti chilogrammi

Non è stato possibile salvare la vita alle 66enne, residente a Roma, rimasta vittima dell’incidente lungo la strada regionale 521 che collega Morro Reatino a Leonessa, in provincia di Rieti. Nell’incidente sono rimaste ferite altre sette persone, trasportate dall’Ares 118 all’ospedale di Rieti. Nessuno dei feriti ieri risultava in gravi condizioni. Il masso, del peso di una ventina di chilogrammi, secondo quanto hanno riferito i soccorritori si è distaccato improvvisamente da una parete rocciosa che sovrasta un lato della strada e - rotolando a valle, verso la carreggiata - ha centrato in pieno il vetro dell’utilitaria Chevrolet Spark con a bordo la 66enne, seduta accanto al marito che guidava. Insieme ad altri familiari che facevano parte del corteo funebre, i due stavano raggiungendo Coronella, frazione del comune di Cascia (Perugia), per dare sepoltura all’anziana madre della donna.

Smottamento

A prestare i primi soccorsi sono stati gli operatori di un equipaggio dei vigili del fuoco di Rieti e dell’Ares 118, oltre ai carabinieri di Leonessa e delle stazioni vicine alla zona dove è accaduto l’incidente. I militari hanno compiuto gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Da chiarire la causa dello smottamento, forse legato alle precipitazioni dei giorni scorsi. Il tratto di strada regionale che dall’abitato di Morro Reatino raggiunge Leonessa e poi, dopo una ventina di chilometri, il centro di Cascia, attraversa in vari punti gole molto strette e già in passato era stato interessato da frane e smottamenti, che avevano richiesto l’installazione di reti e muri di contenimento. Il funerale della madre della donna morta nell’incidente è stato comunque celebrato nel pomeriggio nel piccolo paese di Coronella, mentre la salma della 66enne si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, secondo le disposizioni impartite dal magistrato di turno della procura di Rieti.

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