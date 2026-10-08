SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Commercio.
09 ottobre 2026 alle 00:53

Tuttigiorni apre nel centro storico di Sassari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tuttigiorni continua a crescere in Sardegna: ieri ha inaugurato un nuovo punto vendita a Sassari, in largo Cavallotti 27. Un format ancora più compatto, urbano e vicino alle esigenze di chi vive, lavora e frequenta il centro città, pensato per accompagnare i ritmi delle giornate con una spesa semplice, veloce e conveniente. Con 249 metri quadri di area vendita, il negozio – il quattordicesimo a livello nazionale – rappresenta una novità per l’insegna: è infatti il primo store Tuttigiorni sotto i 250 mq, completamente self .

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

politica

Ritornano le preferenze, si indicherà il premier

Tra le novità anche il premio di maggioranza “fisso” 
Campo largo.

«Questo sistema è un inganno»

Roberto Murgia
L’emergenza

«Contro topi e blatte più igiene nelle aule»

L’esperto: rappresentano un problema radicato, bisogna chiudere i varchi di accesso dei roditori 
Andrea Artizzu
Meloni (FdI): senza un assessore non si può andare avanti. Gli Oss idonei del concorso Ares: rispettare la graduatoria

Sanità, la rabbia dei lavoratori: «Troppe criticità»

Da nord a sud dell’Isola la protesta dei medici e dell’intero comparto 
Il sit-in

«Il caro carburante divora lo stipendio»: protesta a Cagliari

I sindacati di base scendono in piazza contro gli aumenti di benzina e diesel 
Umberto Zedda
Steadfast Noon

Guerra nucleare (simulata) della Nato

Bonelli (Avs): l’esercitazione prevede un ampio coinvolgimento della Sardegna 
Enrico Fresu
Campobasso

Ricina, la verità si cerca in una scuola

Sotto esame i pc utilizzati da persone che hanno avuto rapporti con le due vittime 