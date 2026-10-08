Tuttigiorni apre nel centro storico di Sassari 

Tuttigiorni continua a crescere in Sardegna: ieri ha inaugurato un nuovo punto vendita a Sassari, in largo Cavallotti 27. Un format ancora più compatto, urbano e vicino alle esigenze di chi vive, lavora e frequenta il centro città, pensato per accompagnare i ritmi delle giornate con una spesa semplice, veloce e conveniente. Con 249 metri quadri di area vendita, il negozio – il quattordicesimo a livello nazionale – rappresenta una novità per l’insegna: è infatti il primo store Tuttigiorni sotto i 250 mq, completamente self .

RIPRODUZIONE RISERVATA