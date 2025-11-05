Tutti incantati dal grande Uovo: un simbolo di rinascita e futuro 

San Gavino, con i suoi oltre cento murales e le nuove installazioni, si conferma sempre più il paese campidanese dell’arte contemporanea: l’ultima creazione è “U OU”, un grande uovo in metallo firmato dall’artista sangavinese Giorgio Casu, collocato tra via Dante e viale Rinascita. L’opera, che di notte si illumina creando un’atmosfera suggestiva, è stata accolta con entusiasmo dalla comunità durante l’inaugurazione.

Casu, noto per i murales dedicati a Gigi Riva e per il ritratto di Obama esposto a Washington, descrive l’uovo come «potenza e intenzione», simbolo di energia e trasformazione.

Realizzata in acciaio corten e finanziata dal Comune con 19.600 euro, l’installazione rappresenta un segno di rinascita e fiducia nel futuro, inserendosi nel percorso di arte pubblica e rigenerazione urbana avviato da oltre un decennio.

Situata in un punto strategico del paese, “U OU” diventa simbolo di nascita e rigenerazione, testimonianza concreta del rinnovamento culturale e identitario di San Gavino. «L’opera – sottolinea l’assessore alla Cultura, Riccardo Pinna – porta bellezza ed eleganza in un angolo del centro urbano, inserendosi con naturalezza nel percorso di arte pubblica avviato ormai da oltre dieci anni»: la comunità è invitata a completarne il significato con la propria sensibilità.

