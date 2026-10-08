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09 ottobre 2026 alle 00:53

Tutankhamon e le altre mostre: superate le 100mila presenze 

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Centomila presenze nei musei cittadini nei primi nove mesi del 2026. Il più alto numero di visitatori, oltre 70mila, in particolare giovani e famiglie, si è registrato alla Passeggiata coperta che ha ospitato la mostra di Tutankhamon.I musei civici – la Galleria comunale d’arte, il Palazzo di Città e il museo Stefano Cardu – con le collezioni permanenti e le mostre temporanee, per esempio quella dedicata ad Antonio Ligabue, hanno riscosso un gran numero di presenze. Tra le mostre in corso, “Partiture di ruggine e di seta” di Wanda Nazzari a Palazzo di città, che ripercorre oltre cinquant’anni di ricerca di una delle personalità più autorevoli dell’arte contemporanea sarda.Le installazioni al porto dell’artista giapponese Kan Yasuda, le tante iniziative al Ghetto, al Lazzaretto, in Exma, al Teatro Massimo, al castello San Michele, al Search e all’ex Vetreria completano l’offerta culturale, sociale e artistica di Cagliari.

«Per quanto riguarda l’anfiteatro, stiamo avviando i lavori per il percorso temporaneo», ha annunciato il sindaco «un’altra buona notizia riguarda il numero di persone che hanno visitato la Cripta di Santa Restituta: 28 mila. Tra l’ipogeo, l’anfiteatro e la grotta della Vipera, sfioriamo le 40 mila presenze».

Una novità per la città è l’inaugurazione e l’apertura al pubblico di ieri del museo del Fumetto nel polo Bibliotecario di via Falzarego. Il Mus-Cà, museo sardo del Cartoon, voluto dall’amministrazione comunale, è realizzato dall’associazione Hybris – Centro internazionale del fumetto, diretto da Bepi Vigna.

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