Turni fino alle 6, polizia locale in stato di agitazione 

Turni ordinari fino alle 5.50 del mattino durante la prossima estate, servizi articolati su sette giorni e una carenza di organico che rischia di rendere ancora più pesante la nuova organizzazione. Sono alcuni dei nodi che alimentano il malessere all’interno del Comando di polizia locale di Alghero, dove il nuovo disciplinare degli orari ha aperto un fronte con i dipendenti. Tra le criticità segnalate ci sono anche la programmazione dei servizi, con turni che verrebbero comunicati spesso a ridosso dell’inizio dell’attività, e le conseguenze sulla possibilità di conciliare lavoro e vita familiare.

C’è poi il tema della sicurezza nelle ore notturne. Secondo i dati sindacali, dei 57 dipendenti complessivi 37 sarebbero agenti di ruolo idonei ai servizi esterni, mentre 17 sono stagionali privi dell’arma di ordinanza. L’eventuale esclusione di questi ultimi dai servizi notturni farebbe quindi ricadere la copertura fino alle 5.50 sugli agenti di ruolo, con possibili ripercussioni su riposi e ferie. Scoppia così la protesta della Cisl Fp. L’assemblea del personale ha bocciato il nuovo disciplinare e il sindacato ha confermato lo stato di agitazione, chiedendo alla Prefettura l’attivazione della procedura di raffreddamento . «I dipendenti sono fortemente preoccupati», afferma la segretaria territoriale Emanuela Porru. Un nuovo confronto il 15 settembre. (c.fi.)

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