Trump stupisce: «Irlanda unita» 

Dublino. Donald Trump gela i rapporti Washington-Londra spiegando, durante una breve visita a Dublino, che un’Irlanda «unita» sarebbe «fantastica». Il presidente americano, prima di spostarsi per trascorrere due giorni nel suo resort di Doonbeg, ha aggiunto di «desiderare molto» un’Irlanda «unita» e che «prima o poi succederà». «Penso che sarebbe fantastico, come potrebbe essere una cosa negativa?», ha detto rispondendo a un giornalista, «Mi piacerebbe vederla unificata. Prima o poi succederà. Credo che sarebbe una cosa fantastica; penso che il Regno Unito avrebbe qualcosa da ridire al riguardo, ma ritengo che sarebbe un’ottima cosa. Come potrebbe essere un male?». La posizione del primo ministro britannico Andy Burnham sull’unificazione dell’Irlanda rimane invariata, ha fatto sapere un portavoce. Mercoledì Burnham aveva dichiarato: «Non mi risulta che vi sia un sostegno maggioritario dell’opinione pubblica a un altro referendum e, finché la situazione non cambierà, non ce ne sarà uno».

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