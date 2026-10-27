Troppe polveri sottili, bene i trasporti 

Sul fronte della mobilità e della qualità dell’aria, il quadro resta in chiaroscuro. Cagliari è infatti tra le città più cariche di polveri sottili: il valore del PM10 (l'insieme delle particelle solide e liquide sospese nell'aria) è quasi due volte e mezzo quello registrato a Oristano, che si distingue tra le città più virtuose d’Italia con livelli decisamente più contenuti.

Buoni invece i numeri del trasporto pubblico nel capoluogo, dove, ancora secondo il report Legambiente, si registrano 186 viaggi per abitante all’anno, quasi il doppio della media nazionale. «Registriamo una richiesta sempre maggiore di trasporto pubblico urbano da parte della cittadinanza e dei comuni limitrofi –, commenta Fabrizio Rodin, presidente di Ctm –. Il nostro obiettivo è continuare a migliorare il servizio, rendendo l’utilizzo del mezzo pubblico sempre più facile, comodo, conveniente e accessibile a tutti».

Sopra la media anche Sassari, con 121 viaggi, mentre Oristano si ferma a otto. Sul versante opposto, Nuoro conta 79 auto ogni 100 abitanti, l’undicesimo dato più alto in Italia.

Cagliari infine può contare sulla rete ciclabile più sviluppata tra i capoluoghi sardi, ma dopo la crescita degli anni passati il dato è fermo.

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