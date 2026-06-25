Tricolori, Ganna al settimo sigillo Caduta di Affini 

Non c’erano molti dubbi. Filippo Ganna ha dominato i Campionati italiani a cronometro, tra Vicoforte e Barolo (Piemonte), conquistando il suo settimo titolo nazionale della specialità di cui è stato due volte campione del mondo. Il corridore della Netcompany Ineos ha fatto ancora una volata gara a parte, tra i 18 Élite, chiudendo i 40,3 km del percorso in 47’39” alla media di 50,733 km/h. Secondo a sorpresa il ventunenne Luca Giaimi (Uae Emirates Xrg) a 2’06”, terzo Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora) a 2'36”, sesto il diciannovenne Lorenzo Finn, fresco di successo nel Giro Next Gen, a 3’22”.

La gara è stata turbata dalla grave caduta che ha coinvolto dopo 6 km di gara l’ex campione europeo Edoardo Affini (Visma-Lease a Bike), trasportato (cosciente) in ospedale in ambulanza. Il ciclista mantovano era stato selezionato per partecipare al Tour de France (4-26 luglio) assieme a Jonas Vingegaard, ma anche a Davide Piganzoli.

Domani si disputano le prove su strada dei campionati italiani: per i pro, sono 232 km tra Asti e Cuneo per trovare l’erede di Filippo Conca, tricolore a sorpresa nel 2025.

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