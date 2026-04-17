Tributi locali, nuovo botta e risposta  

Lunedì il Consiglio comunale si ritroverà a parlare della restituzione dell’aiuto di Stato erogato dalla Regione a favore di Abbanoa, ma sarà un’assemblea dove non mancheranno frizioni tra opposizione e maggioranza dopo una settima di accuse. Lo scontro è tutto sulla mancata discussione nella conferenza dei capigruppo della mozione per la rottamazione dei tributi locali. Un botta e risposta che non si placa con Pierluigi Saiu che dall’opposizione contesta la ricostruzione fornita dal capogruppo del Pd Giovanni Mossa, che sostiene come il percorso sarebbe già definito. «Mossa sostiene che tutto sarebbe già deciso. Ma dove? Quando? Con quale atto? Dov’è il regolamento?», incalza Saiu, mettendo in discussione lo stato reale dell’iter amministrativo. Secondo il capogruppo di SiAmo Nuoro, la situazione sarebbe invece ancora ferma a un passaggio preliminare. «La delibera di Giunta, approvata frettolosamente dopo una nostra nota stampa, risale a febbraio e non contiene alcun indirizzo politico: si limita a scaricare sugli uffici la predisposizione di un regolamento, che non c’è, il cui format è comunque già disponibile perché predisposto da Anci mesi fa. Altro che “percorso definito”. Dicono di aver già deciso. Bene: tirino fuori il regolamento».

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