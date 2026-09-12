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L’incidente
13 settembre 2026 alle 01:31

Treno deraglia in Francia, «è sabotaggio» 

Investito un grosso pezzo di metallo sistemato sui binari. I feriti sono 44 

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Uno schianto, il convoglio impazzito, i finestrini che andavano in frantumi e il panico a bordo per 186 passeggeri: il treno che - in Normandia - viaggia da Caen a Rouen, ha deragliato venerdì sera, un incidente spaventoso che poteva avere conseguenze tragiche. I feriti sono stati 44, una sola - una ragazza di 18 anni - in modo più grave, ma non è in prognosi riservata. La polizia indaga e quasi subito si è scelta la pista del sabotaggio, anche perché le circostanze erano chiare ed evidenti: un pezzo di binario lungo qualche metro è stato messo sui binari ed è stato investito dal treno che viaggiava a 140 km orari. Il conducente, ferito e sotto shock, ha confermato che la motrice che stava guidando ha investito il grosso pezzo di metallo. Che un'ora prima, al passaggio del convoglio precedente, non c'era: il troncone di binario «non è arrivato per caso sulle rotaie, il suo peso è fra i 250 e i 300 chili».

Le indagini

In Francia, la polizia torna a mettersi sulle tracce di sabotatori delle ferrovie, un tipo di criminalità che il Paese ha conosciuto in passato, e a diverse riprese. L'ultima, in piena stagione olimpica per i Giochi di Parigi 2024, quando diversi attentati su tutta la rete furono attribuiti - senza grandi risultati nelle indagini - a gruppi di contestatori delle Olimpiadi, appartenenti a formazioni di "antagonisti" della gauche più estrema. Già in mattinata, il presidente della Regione Normandia, Hervé Morin, aveva lasciato intendere che «l'ipotesi più probabile è un atto che non è solo di sabotaggio, ma che si può definire semplicemente un'azione criminale. La motrice si è capovolta, questo significa che la parte che andava in direzione di Caen si è ritrovata rivolta verso Rouen tanto è stato violento l'impatto». Morin ha aggiunto che il troncone di rotaia, «stimato fra i 250 e i 300 chili», «non è arrivato per caso sui binari, visto che un treno è passato da quel punto un'ora prima e che nel frattempo non ci sono stati lavori» da quelle parti. Dunque, si cerca in direzione di chi potrebbe aver avuto l'obiettivo di creare un così grave incidente ed abbia avuto anche i mezzi e l'organizzazione per spostare un ostacolo così pesante.

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