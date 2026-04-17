Tre squadre sarde per chiudere la serie 

In Serie A2 Femminile arriva il weekend dei verdetti: San Salvatore Selargius e Virtus Cagliari vanno a caccia del successo nelle decisive Gare 3 dei quarti di finale playoff, mentre il Cus può chiudere la serie playout e festeggiare la salvezza.

La prima formazione a scendere in campo, questo pomeriggio alle 15, è la Sardegna Marmi, impegnata a Matelica contro l’Halley Thunder, testa di serie numero uno. Le virtussine avevano già vinto nelle Marche in Gara 1, salvo poi cedere mercoledì al PalaRestivo. «Andiamo a Matelica per vincere», afferma il patron Paolo Pellegrini, «questo campionato rappresenterà comunque una pietra miliare, ma dobbiamo provarci fino all’ultimo secondo».

Alle 17, a Sa Duchessa, tocca invece al Cus Cagliari. Dopo il blitz in Piemonte, le universitarie hanno il match point per chiudere la serie contro Moncalieri e mettere al sicuro la categoria. «In Gara 1 abbiamo disputato una partita solida», evidenzia il tecnico Federico Xaxa, «ora ci aspetta un’altra sfida combattuta. La squadra darà tutto, ne sono certo».

Un’ora più tardi (18) dentro o fuori anche per la Nuova Icom, impegnata a Villafranca di Verona contro l’Ecodent Alpo. Le giallonere di Maslarinos arrivano sull’onda dell’entusiasmo dopo il successo all’overtime conquistato tre giorni fa al PalaVienna. ( ro.r. )

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