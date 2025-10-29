VaiOnline
La delibera.
30 ottobre 2025 alle 00:19

Tre milioni per i concerti di Capodanno, pubblicato il bando 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il bando relativo al cartellone degli eventi di Capodanno è stato pubblicato. Ieri la Giunta ha approvato i requisiti e i criteri di ammissibilità. Potranno presentare istanza, dal 3 al 14 novembre, i Comuni che organizzano i concerti di Capodanno di spettacolo dal vivo. «Questo tipo di iniziative animano il territorio ma sono anche un importante strumento di marketing territoriale. In particolare – ha spiegato l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu - sono elementi della strategia finalizzata a far percepire la Sardegna attiva ed attrattiva tutto l'anno e quindi anche meta del turismo invernale, specie in giornate nelle quali vi è una maggiore propensione alla spesa ed a viaggiare, quali appunto il Capodanno ma anche il Carnevale, la Settimana Santa e Pasquetta, che saranno oggetto di appositi bandi, che verranno pubblicati nelle prossime settimane». Sono previste due misure. La prima, con un piano della sicurezza da minimo diecimila persone, a cui è assegnato un budget di 2 milioni di euro. La seconda, con piano della sicurezza da minimo tremila persone con un budget da 1 milione di euro. L'assessorato potrà finanziare i progetti presentati entro il 50% delle spese ammissibili. Almeno il 20% del contributo concesso, dovrà essere destinato alla comunicazione e promozione. Le spese inserite nella domanda devono essere riferite ai concerti che si terranno fra il 28 ed il 31 dicembre. Sono inoltre ammissibili le spese relative alle "attività collaterali", per un importo massimo del 20% delle spese ammissibili e che si svolgano dal 18 al 31 dicembre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 