Tre milioni per i concerti di Capodanno, pubblicato il bando 

Il bando relativo al cartellone degli eventi di Capodanno è stato pubblicato. Ieri la Giunta ha approvato i requisiti e i criteri di ammissibilità. Potranno presentare istanza, dal 3 al 14 novembre, i Comuni che organizzano i concerti di Capodanno di spettacolo dal vivo. «Questo tipo di iniziative animano il territorio ma sono anche un importante strumento di marketing territoriale. In particolare – ha spiegato l’assessore al Turismo Franco Cuccureddu - sono elementi della strategia finalizzata a far percepire la Sardegna attiva ed attrattiva tutto l'anno e quindi anche meta del turismo invernale, specie in giornate nelle quali vi è una maggiore propensione alla spesa ed a viaggiare, quali appunto il Capodanno ma anche il Carnevale, la Settimana Santa e Pasquetta, che saranno oggetto di appositi bandi, che verranno pubblicati nelle prossime settimane». Sono previste due misure. La prima, con un piano della sicurezza da minimo diecimila persone, a cui è assegnato un budget di 2 milioni di euro. La seconda, con piano della sicurezza da minimo tremila persone con un budget da 1 milione di euro. L'assessorato potrà finanziare i progetti presentati entro il 50% delle spese ammissibili. Almeno il 20% del contributo concesso, dovrà essere destinato alla comunicazione e promozione. Le spese inserite nella domanda devono essere riferite ai concerti che si terranno fra il 28 ed il 31 dicembre. Sono inoltre ammissibili le spese relative alle "attività collaterali", per un importo massimo del 20% delle spese ammissibili e che si svolgano dal 18 al 31 dicembre.

