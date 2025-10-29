Ranucci convocato dalle Commissioni Vigilanza e Antimafia 

Nuove accuse da parte di Report al membro dell'Autorità Garante per la privacy Agostino Ghiglia, protagonista di un botta e risposta con il conduttore Sigfrido Ranucci. Dopo le immagini andate in onda nell'ultima puntata, che denunciavano la sua presenza nella sede di Fratelli d'Italia il giorno prima della sanzione inflitta al programma di Rai 3 per aver diffuso l'audio della conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro Sangiuliano e la moglie, Federica Corsini, sui profili social della trasmissione è stata pubblicata un'anticipazione di domenica 2 novembre. Nella clip si spiega che nell'ottobre del 2024 «l'ex ministro Sangiuliano inoltra per messaggio ad Agostino Ghiglia i ricorsi presentati da lui e dalla moglie sulla vicenda Boccia. Ghiglia coinvolge d'urgenza un componente della segreteria, Cristiana Luciani, moglie di Luca Sbardella, deputato di FdI in commissione di Vigilanza Rai. I reclami vengono inseriti tra le attività urgenti da trattare».

Ghiglia ammette di aver ricevuto il messaggio da Sangiuliano, ma nega di aver esercitato pressioni.

Il caso continua a provocare reazioni politiche. Secondo i rappresentanti Pd in Vigilanza, che chiedono l'audizione di Ghiglia nella bicamerale, le dichiarazioni del membro del Garante «confermerebbero che Sangiuliano avrebbe chiesto un trattamento preferenziale per una vicenda personale». Ad essere ascoltato a San Macuto sarà, intanto, proprio Ranucci, ma per una richiesta avanzata dall'opposizione a seguito dell'attentato subito davanti casa sua a Pomezia. Ieri in ufficio di presidenza la maggioranza ha deciso di votare a favore, interrompendo così il blocco dell'attività della commissione, ferma da un anno per lo stallo seguito alla mancata elezione del presidente della Rai. La seduta è prevista per mercoledì 5 novembre alle 20.00, ma il giorno prima il conduttore di Report sarà già ascoltato in Commissione Antimafia, che ha approvato un'analoga richiesta.

