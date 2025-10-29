VaiOnline
Il caso.
30 ottobre 2025 alle 00:18

Il Papa: antisemiti mai Martedì Fiano e Bernini insieme a Ca’ Foscari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

CITTÀ DEL VATICANO. Papa Leone scolpisce una condanna inequivocabile dell’antisemitismo, dedicando l’intera udienza generale del mercoledì all’anniversario della Dichiarazione conciliare Nostra Aetate, davanti a decine di delegazioni di rabbini convenute a Roma per l’evento. La dichiarazione, ha detto Leone, «deplora gli odi, le persecuzioni e tutte le manifestazioni dell’antisemitismo dirette contro gli ebrei in ogni tempo e da chiunque». «Da allora - ha scandito - tutti i miei predecessori hanno condannato l’antisemitismo con parole chiare. E così anch’io confermo che la Chiesa non tollera l’antisemitismo e lo combatte, a motivo del Vangelo stesso». «Possiamo guardare con gratitudine - ha aggiunto - a tutto ciò che è stato realizzato nel dialogo ebraico-cattolico in questi sei decenni. Ciò non è dovuto solo allo sforzo umano, ma all’assistenza del nostro Dio che, secondo la convinzione cristiana, è in sé stesso dialogo. Non possiamo negare che in questo periodo ci siano stati anche malintesi, difficoltà e conflitti - ha quindi ammesso - che però non hanno mai impedito la prosecuzione del dialogo. Anche oggi non dobbiamo permettere che le circostanze politiche e le ingiustizie di alcuni ci distolgano dall’amicizia, soprattutto perché finora abbiamo realizzato molto».

Intanto, dopo che un gruppo Pro Pal tre giorni fa ha impedito Emanuele Fiano di svolgere un incontro sulla pace in Medioriente all’Università Ca’ Foscari di Venezia, l’ex parlamentare dem e la ministra dell’Università Anna Maria Bernini saranno nell’ateneo il 4 novembre. La rettrice Tiziana Lippello ha accolto la richiesta della ministra, che dopo aver chiamato Fiano per esprimergli solidarietà, gli aveva proposto di tornare insieme nell’Università. «Quando si impedisce un dibattito in un'università - ha ribadito Bernini - si colpisce al cuore la democrazia. Il confronto è la linfa vitale di ogni comunità libera. Zittire qualcuno significa spegnere una parte di quella libertà che appartiene a tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La grande sete

Il Cuga è una distesa di fango,  nel nord razionamenti e disagi

Il sindaco di Bonorva: «Non possiamo usare le nostre sorgenti» 
Mariangela Pala
La grande sete

Invasi a secco nel Basso Sulcis: «Se non piove restrizioni inevitabili»

La diga di Monte Pranu che alimenta i campi è ai minimi storici 
Fabio Murru Stefania Piredda
Cronaca

«Abbiate cura delle vostre vite»

Appello dall’altare al funerale di Omar Masia, con i genitori l’amico che guidava 
Andrea Busia
La protesta.

«Il Sardinian Link? Troppi dubbi»

Joseph Pintus
L’evento

Halloween nel cuore dei sardi: feste ovunque

Mai così ricca domani l’offerta di cene e serate a tema. Impennata nella vendita di caramelle 
Luigi Almiento
Lo scontro

La Corte dei conti: «No al Ponte». È polemica

I giudici non concedono il nulla osta al progetto nello Stretto di Messina 