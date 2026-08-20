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Servizi sociali.
21 agosto 2026 alle 00:35

Trasporto scolastico e ludoteca: aperte le iscrizioni  

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Si stanno avvicinando le scadenze per le iscrizioni ai servizi di ludoteca e di trasporto scolastico.

Nel primo caso le domande per iscrivere i bambini da 3 a 10 anni, si devono presentare online entro venerdì 28 sul Portale telematico dei servizi ludotecari del Comune. «La domanda di ammissione dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta e compilata in tutte le sue parti. L’iscrizione al servizio ha carattere annuale ed è riservata, in via prioritaria, ai residenti nel Comune di Oristano – precisano da Palazzo degli Scolopi - Mentre la domanda di rinnovo potrà essere presentata solo per i minori che sono in regola con l’iscrizione al precedente anno educativo e abbiano frequentato per un periodo superiore al 50% dei giorni di apertura nell’arco dell’anno».

L’assessora ai Servizi sociali, Giulia Murgia, ricorda che il regolamento comunale stabilisce che «i servizi ludico-aggregativi hanno la finalità di promuovere il benessere collettivo, prevenire e ridurre condizioni di solitudine sociale di singoli e gruppi escludendo dunque il servizio di custodia fine a sé stesso, prevedendo, per il raggiungimento delle finalità educative, la necessaria continuità di frequenza e la partecipazione regolare alle attività».

Per quanto riguarda invece l'iscrizione al servizio di trasporto scolastico le richieste, sempre online sul Portale telematico dei servizi scolastici del Comune di Oristano, devono essere presentate entro martedì 25. Per informazioni è possibile contattare Informacittà (previo appuntamento) ai numeri 0783 791628 o via email a informacitta@comune.oristano.it.

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