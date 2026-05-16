Tramatza, Schmitd domina: Superpole e Race 1 su Ducati 

Tanti appassionati hanno assistito ieri, nel Circuito Ws98 di Tramatza, al sabato del Gp della Sardegna, 2ª prova del Campionato del Mondo Supermoto e dell’Europeo S4, S2 e Sm Junior. L’iridata S1 Gp ha regalato le prime emozioni in un’avvincente gara1 vinta dal tedesco della Ducati, Marc Reiner Schmidt davanti all’italiano della Honda, Elia Sammartin, che nonostante il buon passo, non è riuscito a strappare il primato al teutonico, ora al comando del mondiale con 100 punti. Terzo il francese Steve Bonnal su Tm.

Nella S2 partirà in pole l’italiano Leonardo Lapadula (Tm), in Sm Junior l’ungherese Bereczki. In S4 - Europeo solo su asfalto - ieri si è disputata gara1, vinta dallo spagnolo Gomez Requena con l’iglesiente Michele Cuccu, unico sardo, 8º dopo uno scivolone mentre lottava per la top5. Oggi giornata decisiva. Dopo il warmup (dalle 8.30), le 2 gare della S Junior (10.15 e 13.05), S2 (10.55 e 14), gara2 e gara3 della S4 (11.40 e 14.50) e la regina S1 Gp, con Fast Race (12.25) e Super Final (15.40). ( v.ch. )

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