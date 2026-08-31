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Università.
01 settembre 2026 alle 01:03

Tra ricerca e sport, studenti a Cape Town 

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Una settimana tra ricerca scientifica, formazione, sport d’élite e confronto internazionale. È l’esperienza vissuta a Cape Town, in Sudafrica, da otto studenti dei Corsi di laurea in Scienze dello Sport dell’Università di Cagliari. Al centro del programma la collaborazione con la University of Cape Town e con l’Hpals, che ha permesso agli studenti di conoscere da vicino attività e metodologie di ricerca nei settori della biomeccanica, della fisiologia dell’esercizio, della genetica e della medicina dello sport. Le visite ai laboratori e le attività formative hanno offerto l’opportunità di osservare strumentazioni, protocolli sperimentali e applicazioni della ricerca allo studio dell’esercizio fisico, della salute e della performance. Gli studenti hanno inoltre potuto confrontarsi con contesti di sport di alto livello, osservando la preparazione degli All Blacks in occasione di una partita disputata al Cape Town Stadium.

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