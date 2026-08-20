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Vilagrande.
21 agosto 2026 alle 00:34

Tra i lecci di Santa Barbara la libreria della parrocchia 

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Rifugiarsi dal caldo tra le pagine di un libro a contatto con la natura così nasce l'idea della biblioteca nel bosco di Santa Barbara. Don Giuliano Pilia, parroco di Villagrande, ha messo a disposizione una libreria amovibile in legno, realizzata da Tony Comida, con testi spirituali e sui Santi. «Abbiamo pensato come parrocchia san Gabriele – spiega don Pilia - visto il luogo accogliente, fresco, di silenzio che una piccola libreria di spiritualità sarebbe potuta piacere, e avrebbe potuto essere utile visto anche le numerose presenze quest'anno al bosco Santa Barbara, un’oasi di pace, di tranquillità, frequentata da tante famiglie in vacanza che fuggono dal chiasso delle città». La piccola libreria sul sagrato della chiesetta campestre piace anche all'amministrazione comunale. «Don Giuliano profonde un impegno incredibile per il paese – dice la vice sindaca Marcella Lepori – ha dato nuova vita alla chiesetta celebrandovi le messe e anche al bosco con queste importanti iniziative culturali. Con la piccola libreria chiunque potrà leggere in uno dei luoghi più amati da villagrandesi e turisti». Dopo la messa della domenica al parco di Santa Barbara la parrocchia organizza anche delle presentazioni di libri. Il prossimo appuntamento è per il 30 agosto alle 19 con "La rupe della seconda possibilità e altre fiabe", di Anna Piras.

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