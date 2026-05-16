Torres, missione compiuta 

Torres 2

Bra 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini (42’ st Idda); Zecca, Brentan, Mastinu (35’ st Giorico), Liviero; Di Stefano (23’ st Masala), Sala (42’ st Sotgiu); Sorrentino (35’ st Diakite). In panchina Marano, Petriccione, Fabriani, Lunghi, Luciani, Bonin, Zambataro, Zanandrea. Allenatore Greco.

Bra (3-5-2) : Franzini; De Santis, Pretato, Sganzerla; Lia (22’ st Scapin), Lionetti (22’ st Capac), Brambilla, Tuzza (27’ st La Marca), Milani (27’ st Maressa); Sinani, Baldini. In panchina Menicucci, Renzetti, Rottensteiner, Armstrong, Fiordaliso, Campedelli, Maressa, Rabuffi, La Marca. Fioccardi. Allenatore Nisticò.

Arbitro : Luongo di Frattamaggiore.

Reti : pt 34’ Sorrentino; st 19’ Di Stefano, 48’ Sinani.

Note : ammoniti Lia, Nunziatini, Di Stefano, Tuzza, De Santis, Sganzerla, Mastinu. Recupero 1’ pt-3’ st Spettatori 5.205 (12 ospiti).

Sassari. Un giro d’onore dello stadio atteso e chiesto dai tifosi per la Torres, che si salva con meriti esclusivamente propri battendo il Bra anche nella gara di ritorno dei playout del girone B di Serie C. Dopo l’1-0 ottenuto all’andata, ieri al “Vanni Sanna” è arrivato il 2-1 davanti a 5mila spettatori che alla fine applaudono una squadra capace (con il richiamato tecnico Alfonso Greco) di risalire dall’ultimo posto al terzultimo grazie a un girone di ritorno con ritmi da playoff. E con una salvezza diretta sfumata al termine del campionato solo per la “bizzarra” rimonta della Sambenedettese a Pesaro, con due gol segnati al 98’ e 99’.

La vittoria porta la doppia firma di Sorrentino e Di Stefano. Il primo ingaggiato a gennaio, il secondo esploso dopo il giro di boa con ben 11 gol e sempre a segno nelle due gare dello spareggio salvezza. Il futuro dell'attacco rossoblù passa da loro.

Cronaca

La Torres nei primi dieci minuti lascia l’iniziativa agli ospiti, che però non si rendono mai veramente pericolosi. Poi inizia a produrre ripartenze insidiose. Al 20’ Sorrentino serve Di Stefano che viene anticipato sotto porta in scivolata da un difensore. Al 34’ Mastinu cambia lato alla palla e da destra Zecca calibra il traversone per l’incornata vincente di Sorrentino.

L’1-0 significa che il Bra deve realizzare tre gol per avere la differenza reti necessaria alla salvezza. La Torres sfiora la rete due volte prima del riposo (bravo il portiere sui tiri di Zecca e Nunziatini), facendo capire agli ospiti che non è appagata dal vantaggio.

Secondo tempo

Le squadre rientrano in campo e la Torres potrebbe chiudere definitivamente la gara al 3’ della ripresa: lancio a sinistra per Sorrentino che scatta e conclude in corsa prendendo il palo sinistro interno.

Pericolo al 51’: traversone e incornata di Tuzza che non centra la porta, ma Zaccagno deve intervenire per evitare la correzione di Brambilla. Contropiede di Zecca al 54’ che serve con un bel cross Di Stefano, ma la punta cerca il dribbling esterno e viene fermata. La formazione piemontese prova a mettere pressione ma non ha mai il guizzo decisivo che invece trova Di Stefano al 64’: l’attaccante riceve a sinistra, stoppa e calcia angolatissimo sul primo palo. Raddoppio e salvezza in cassaforte. Quando Sinani realizza il gol della bandiera stanno scorrendo ormai gli ultimi secondi del recupero.

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