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Serie C.
18 aprile 2026 alle 00:50

Torres col Gubbio: vincere oggi significa salvarsi 

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Sassari. «Se quando sono arrivato mi avessero detto che avremmo avuto la possibilità di giocarci la salvezza diretta in casa avrei firmato subito». Il tecnico Alfonso Greco prepara quella che potrebbe essere l’ultima gara della stagione al “Vanni Sanna” rendendo merito alla rimonta della squadra. «I ragazzi hanno fatto un percorso straordinario e ora vogliamo completarlo».

La Torres si salva senza spareggi se batte il Gubbio perché chiude almeno quartultima e il Pontedera è ormai retrocesso, dato che non può scendere sotto i 9 punti di distacco neppure se facesse un en plein nelle ultime due giornate. I rossoblù resterebbero in Serie C anche qualora le avversarie Bra e Sambenedettese, impegnate contro Ternana e Pontedera, ottenessero lo stesso risultato dei sassaresi (pareggio o sconfitta).

Fiducia

Alla partita più significativa del campionato la Torres arriva con serenità e fiducia, come rimarca il tecnico Greco: «Ci siamo allenati come sempre, i ragazzi hanno ormai metabolizzato il lavoro. Questa poi è una gara che si prepara da sola come stimoli e motivazione. L’importante è entrare in campo con la lucidità giusta». Il Gubbio è nei playoff al decimo posto, al +4 sul Livorno, quindi ha bisogno di un risultato positivo. «È da prendere con le molle perché ha giocatori importanti, ma abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela contro tutti e che i ragazzi hanno la testa per affrontare gare importanti, anche perché da quando sono arrivato ogni partita è stata come fosse una finale». Si attende il supporto del pubblico: «I nostri tifosi ci sono sempre stati nelle partite importanti, confido nella loro spinta».

Assenze in difesa

Giocatori contati o quasi nel reparto arretrato, perché Idda è stato squalificato dopo l’espulsione rimediata col Pineto mentre Nunziatini non ha recuperato dal problema fisico che lo ha fermato dopo il primo tempo. Le soluzioni sono tre.

La più collaudata è l’inserimento di Fabriani a sinistra. Anche Liviero ha fatto il braccetto di sinistra. La terza soluzione è l’utilizzo di Zanandrea a sinistra, oppure a destra con spostamento di Baldi dall’altra parte. Per il resto va deciso se puntare su un tridente di rapidità con Sala sulla trequarti insieme a Di Stefano e Sorrentino più avanti, oppure se inserire Luciani come centravanti.

La formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Fabriani (Zanandrea); Zecc, Giorico, Mastinu, Zambataro; Sala, Di Stefano; Sorrentino (Luciani).

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