Torre dei Corsari, transenne davanti all’ex serbatoio 

Un tratto di via Marco Polo chiusa al traffico. La strada che costeggia l’ex deposito di acqua a servizio del villaggio turistico di Torre dei Corsari è stata transennata.

Dopo le segnalazioni dei cittadini e l’interrogazione della minoranza consiliare al sindaco del Comune di Arbus, Paolo Salis, e all’assessora Sara Vacca, per la caduta di intonaci, calcinacci e porzioni di recinzione direttamente sulla sede stradale, ieri mattina sono intervenuti una squadra di operai del Comune e il responsabile dell’ufficio tecnico per la messa in sicurezza dello stabile ormai dismesso. Il sopralluogo ha evidenziato un pericolo maggiore rispetto a quelli denunciati: le crepe sulla parte alta del muro prospiciente alla strada minacciano crolli. Un particolare che merita una verifica statica per escludere l’eventualità di crollo, nonché ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità. L’intervento si è concluso con la chiusura totale del tratto di strada in questione, rimuovendo ogni potenziale situazione di rischio per pedoni ed automobilisti. Ora, l’impegno dell’amministrazione sarà avviare l’iter per il recupero dei fondi necessari alle opere di messa in sicurezza del manufatto. ( s.r. )

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