Torna l’allarme per i rifiuti abbandonati 

Il luogo è sempre lo stesso da mesi, con il fenomeno che si ripete ad intermittenza. In via Quartu, all’altezza del civico 100, a Quartucciu di fianco alla cabina del gas, è comparso nuovamente un punto di accumulo di rifiuti ingombranti proprio sul marciapiede.

Come spiegato dai residenti, la situazione è la stessa ormai da mesi: il fenomeno si è ripetuto ciclicamente con i casi più evidenti segnalati a gennaio, aprile e maggio. Non si tratta quindi di un episodio isolato. I rifiuti di via Quartu si aggiungono alle altre zone di Quartucciu dove da mesi i residenti trovano cumuli di rifiuti: via Pertini, via Thiesi, via della Pace e via Mandas, senza considerare i borghi di campagna. L’ennesimo episodio riporta così l’attenzione sul fenomeno dell’abbandono della spazzatura nelle strade cittadine. E da via Quartu arriva così un nuovo caso, dopo qualche mese settimana di tregua apparente.

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