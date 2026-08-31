Topi nelle scuole, il Comune gioca d’anticipo 

Mancano pochi giorni all’inizio del nuovo anno scolastico e il Comune, anticipando il suono della prima campanella, ha deciso di programmare una serie di controlli a tappeto in aule, palestre, mense, zone di ritrovo e anche di transito che dovranno essere come sempre sicure, salubri e funzionali.

Si tratta di un piano di verifiche strutturato per scongiurare situazioni critiche e possibili interruzioni dell’attività didattica nei primi giorni di ripresa delle lezioni. Per questo il Comune ha chiesto, in collaborazione con la Città Metropolitana, di verificare anche l’eventuale presenza di topi per procedere subito con le derattizzazioni.

«La prevenzione deve essere alla base di ogni azione a tutela delle nostre scuole» ha detto l’assessora alla Pubblica istruzione Marcella Marini, «anche a seguito delle numerose segnalazioni ricevute, abbiamo condiviso la necessità di intervenire prima della riapertura, con una disinfestazione capillare degli istituti, in sinergia con la Città Metropolitana. E intervenire per tempo significa garantire ai nostri studenti ambienti sicuri e pronti all’accoglienza».

Sono incluse nel piano tutte le strutture scolastiche di competenza comunale, e quindi gli istituti comprensivi statali 1 (sei plessi), 2 (quattro plessi), 3 (tre plessi), 4 (cinque plessi), 5 (quattro plessi) e 6 (cinque plessi), per un totale di 27 edifici. Il programma studiato prevede che vengano monitorati ed eventualmente disinfestati entro il 10 settembre.

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