Titino, ambasciatore della città su due ruote  

Matteo Masili ha le idee chiare e non usa giri di parole: il traguardo è il motomondiale entro pochi anni. Il diciassettenne di Carbonia, conosciuto come Titino, si appresta a vivere la sua seconda stagione consecutiva nel campionato italiano velocità (Civ) in sella a una Moto3. Una sfida ambiziosa che il giovane pilota ha voluto presentare ufficialmente ieri in piazza Roma la nuova stagione insieme al Motoclub Carbonia, il sodalizio per cui è tesserato.

La storia

«Ho iniziato per gioco a 5 anni – racconta il motociclista –. Mio padre mi fece il regalo di farmi provare a Iglesias una minimoto, da Mario Cuccu della Lorenzo Motorbike, mio primo allenatore. Dal giorno non sono più sceso dalle moto, ho gareggiato nel campionato sardo minimoto per qualche anno e successivamente mi son dovuto spostare fuori Sardegna, partecipando e vincendo tre campionati spagnoli». Nonostante la distanza, il legame con il territorio resta il baricentro della sua avventura. Matteo vive una quotidianità scandita da ritmi serrati: tra una sessione in pista e l’altra, segue le lezioni scolastiche da remoto, dimostrando una maturità che va oltre i suoi diciassette anni. Al suo fianco resta costante la figura del padre Roberto, che segue ogni passo del figlio con grande passione. «La moto – dice il padre – è diventata una compagna di vita per Matteo, ma l’insegnamento principale resta l'impegno: porsi un obiettivo e lavorare duramente per raggiungerlo è, prima di tutto, una lezione di crescita personale, a prescindere dal risultato finale sul podio».

La presentazione

Durante la presentazione della sua Honda Moto3 numero 28, l'emozione della comunità è emersa chiaramente nelle parole di Roberto Puddu, vicepresidente del Motoclub Carbonia. Puddu ha ricordato Matteo fin dai suoi primi giri di pista, sottolineando come «il club cerchi di stargli vicino nonostante le oggettive difficoltà logistiche». Un plauso è andato anche al team Mr Racing, che ha creduto nelle capacità del ragazzo: lo scorso anno Masili è stato eletto miglior debuttante della categoria e quest'anno potrà contare su una moto decisamente più performante per puntare alle posizioni di vertice. Il palmarès di Titino d'altronde parla chiaro: dopo i titoli nell'Ovale 160 MiniGp (italiano ed europeo nel 2020) e la vittoria nella Coppa Italia Fim nel 2021, il pilota ha già assaggiato l'aria dei grandi circuiti internazionali partecipando alla Northern Talent Cup. Anche l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Pietro Morittu e dall’assessora allo sport Giorgia Meli, ha voluto tributare un riconoscimento a Matteo Masili, ora ambasciatore della città.

