«Brotzu, meno pressione sui reparti» 

Il Brotzu ha un nuovo Obi (Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso) e un nuovo servizio di Aferesi. L'inaugurazione ieri mattina con, tra gli altri, la presidente della Regione e assessora ad interim alla Sanità, Alessandra Todde e il direttore generale dell'Arnas Maurizio Marcias. L’Obi afferisce al Pronto soccorso diretto da Fabrizio Polo, dispone attualmente di sei posti letto, consente di sottoporre i pazienti a un periodo di osservazione clinica monitorata, evitando ricoveri impropri. Il rinnovato Servizio di Aferesi è stato adeguato agli standard assistenziali più avanzati e rafforza un'attività strategica a livello regionale. «Con l'attivazione dell'Obi e il potenziamento del Servizio di Aferesi rafforziamo in modo concreto la rete dell'emergenza-urgenza, riducendo i tempi di attesa dei ricoveri e, quindi, la pressione sui reparti», ha detto la governatrice, «ci avviciniamo a un obiettivo impensabile fino a poco tempo fa: evitare ai giovani pazienti talassemici di effettuare trasfusioni periodiche».

