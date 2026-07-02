Tharros, due gruppi pronti a sostituire il presidente Mura 

A poco meno di 8 anni dal suo arrivo, Tonio Mura lascia la guida della Tharros. Nella tarda serata di mercoledì una nota ufficiale del sodalizio biancorosso ha annunciato la novità: Mura cederà a una compagine, oristanese, nata dall’unione di due cordate guidate rispettivamente da Riccardo Crovi e Aldo Fiori. «Ho espresso il mio parere sul fatto che i due gruppi unissero le forze – esordisce Mura – e si è trovato un punto di incontro tra le cordate, per fare qualcosa di importante».

Fiori e Crovi sono entrambi ex giocatori e tecnici, molto conosciuti negli ambienti calcistici cittadini. L’ufficialità è arrivata dopo una serie di incontri preliminari. «Per me era arrivato il momento di lasciare – prosegue Mura - Per gli obiettivi che ci eravamo prefissati era difficile continuare. Mi auguro che proseguano nel percorso iniziato e riescano a portare la società più in alto possibile». Mura era arrivato alla Tharros nel 2018, quando la società era in gravissima crisi, ultima in classifica nel torneo di Prima Categoria (e -1). Poi si evitò la retrocessione in Seconda, il rilancio in Prima e il doppio salto sino all'Eccellenza. Dopo la retrocessione, gli oristanesi hanno disputato gli ultimi tornei in Promozione puntando sui giovani, ben figurando sotto la guida di Bruno Frongia e Gianluca Pinna.

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