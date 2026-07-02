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Quartucciu
03 luglio 2026 alle 00:37

Teatro Olata, via al festival “Sere d’estate” 

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Prende il via domenica dalle 21, al Teatro Olata di Quartucciu, la rassegna “Sere d’estate 2026”. Ad aprire il cartellone sarà il concerto della cover band dei Nomadi Mercanti e Servi – Gente come noi. L’iniziativa è promossa dall’assessorato comunale alla Cultura e spettacolo con il supporto dell’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo, della Pro Loco e della Misericordia di Quartucciu. «Apriamo le porte con un concerto di tributo ai Nomadi al Teatro Olata», spiega l’assessora alla Cultura Elisabetta Contini. «Era uno dei tributi più richiesti dalla cittadinanza già dallo scorso anno e siamo certi che saprà coinvolgere un pubblico molto ampio». L’appuntamento inaugura così il ricco programma estivo del Comune che si concluderà il 28 agosto. Una serata all’insegna della musica italiana, per rivivere i grandi classici della band modenese come “Io vagabando” e “Io voglio vivere”.

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