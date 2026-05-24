Taxi solidale: «Cerchiamo volontari per un servizio fondamentale» 

Cercasi autisti per il taxi solidale. È l’associazione Anteas a lanciare l’appello: «Cerchiamo nuovi volontari per un servizio fondamentale: il trasporto solidale. Un servizio di accompagnamento dedicato a persone che non possono raggiungere in autonomia ospedali, centri di cura o strutture riabilitative. Diventa autista volontario con Anteas Quartu Sant’Elena e fai davvero la differenza nella vita di chi ha più bisogno». Già qualche tempo fa l’associazione aveva rischiato di dover interrompere il servizio proprio per la mancanza di autisti. Il servizio è totalmente gratuito e i principali beneficiari sono soprattutto gli anziani. Tantissimi in città sono costretti a vivere da soli perché non hanno parenti o perché questi sono lontani. Per loro diventa difficile spostarsi anche solo per andare in un ambulatorio.

Per fare l’autista volontario non occorrono nemmeno requisiti particolari. uomini o donne non fa differenza, l’importante è che abbiano la patente. Tra l’altro non è nemmeno una cosa impegnativa. Non c’è bisogno di caricare a mano la carrozzina perché c’è la pedana e i malati non devono essere nemmeno accompagnati dentro l’ospedale perché con loro c’è sempre un parente. Il servizio è unicamente di trasporto con il taxi, in base alle prenotazioni. (g. da.)

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