Tamponamento sulla 554, traffico in tilt 

Un tamponamento a catena ha provocato ieri mattina poco dopo le 11 code e disagi sulla statale 554 all’altezza di Selargius. Tre le auto coinvolte senza per fortuna conseguenze gravi per i conducenti. Il traffico però è subito andato in tilt con rallentamenti andati avanti per oltre un’ora. Succede spesso sulla 554 dove le code sono quasi all’ordine del giorno anche per semplici guasti meccanici: un’auto in panne è infatti sufficiente a mandare in tilt una delle strada più trafficate dell’Isola a tutte le ore della giornata.

Anche quando non è necessario l’intervento delle forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente, si formano dunque code lunghissime, legate anche alla presenza dei semafori ancora in funzione su tutta la 554. Da anni si parla della messa in sicurezza della statale con l’eliminazione dei semafori negli incroci per Quartucciu, Selargius e Settimo, Dolianova e Monserrato e la realizzazione delle rotatorie. Ancora però non si è fatto nulla.

Una situazione ancora più complicata allo svincolo per Settimo San Pietro dove la presenza delle attività commerciali ha ulteriormente appesantito il traffico sulla provinciale 15 e sulla circonvallazione per Sinnai e Maracalagonis.

RIPRODUZIONE RISERVATA