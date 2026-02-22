Tajani alle imprese: «Il “Sistema Italia” conti sul Governo» 

Roma. È l'incognito il prezzo più alto che il sistema imprenditoriale italiano si troverà a pagare nei mesi a venire dopo la decisione della Corte suprema sui dazi e i rilanci-vendetta del presidente Donald Trump. Per questo, Antonio Tajani, da ministro degli Esteri, ha convocato un tavolo sui dazi con quel “Sistema Italia” che riunisce agenzie governative come Sace, Simest, Ice e Cassa depositi e prestiti più le rappresentanze imprenditoriali. L’appuntamento servirà «a fornire alle imprese tutte le informazioni affinché possano regolarsi», ha detto il capo della Farnesina e vicepremier. Con una sottolineatura: «Il nostro obiettivo è raccogliere informazioni e rassicurare le aziende esportatrici, permettendo loro di lavorare con la serenità di avere un Governo che le accompagna».

Compito non facile vista l'incertezza del prossimo futuro, su cui Trump ci sta mettendo del suo con i rinnovati annunci sui dazi aggiuntivi. Si aggiungano il nodo dei possibili rimborsi, chiesti dalle imprese che hanno fatto causa, e le reazioni che potranno avere i mercati. Sul punto è intervenuto anche Aldolfo Urso. «Serve cautela e responsabilità – ha sottolineato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, confermando però la fiducia nell’alleato americano –. Gli Stati Uniti sono un grande e imprescindibile partner commerciale, oltre che un significativo partner politico dell'Europa». Urso ha quindi rivendicato i successi dell'Italia esportatrice che a fine 2025 «ha visto crescere le esportazioni del 3,3%, con un più 7,2% negli Usa». Sulla stessa linea anche Simest, la cui Ad Regina Corradini D'Arienzo invita il mondo produttivo italiano a «tenere la barra diritta» perché la crescita c'è e bisogna evitare il maleficio dell'incertezza che rallenta, posticipa e in alcuni casi azzera gli investimenti». Da Ice, così Matteo Zopposa: «Con i dazi il danno era già fatto, non solo per le tariffe ma anche per l'effetto che hanno avuto su tutto il commercio internazionale, ora bisogna capire cosa succede».

RIPRODUZIONE RISERVATA