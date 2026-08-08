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Ghilarza.
09 agosto 2026 alle 00:43

Taglio di servizi al Delogu,  il Comitato lancia l’allarme  

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Levata di scudi da parte del Comitato in difesa del Delogu di Ghilarza–Raffaele Manca. A quasi due settimane dall’incontro con la direttrice generale della Asl Grazia Cattina, cresce la preoccupazione. «Si prospetta un ridimensionamento di importanti servizi sanitari come Radiologia, laboratorio analisi – sottolineano Tore Viola, Filomena Deriu, Silvio Manca, Immacolata Boeddu, Ferdinando Defrassu e Gabriella Pinna del Comitato – e ancora la chiusura del Day surgery, la trasformazione del Punto di primo intervento con attività solo di giorno. Si tratta di prospettive che destano grande allarme e tali ipotesi risultano ancora più incomprensibili alla luce degli investimenti pubblici finanziati con il Pnrr».

Dal Comitato ribadiscono che «ridurre questi servizi significherebbe svuotare di fatto il ruolo dell’ospedale di comunità e compromettere l'efficacia degli investimenti Pnrr». Da qui la richiesta per «il mantenimento del Punto di primo intervento h24, del laboratorio analisi, della Radiologia con l’intera dotazione tecnologica operativa. Il potenziamento del Day surgery, il pieno utilizzo delle strutture finanziate con il Pnrr, la presentazione pubblica del piano organizzativo del Delogu e il cronoprogramma dei servizi futuri, il coinvolgimento dei sindaci, dei Consigli comunali, delle comunità e delle rappresentanze del territorio in ogni decisione riguardante il Presidio». E per la prima settimana di settembre il Comitato annuncia una grande assemblea pubblica. «Saranno invitati tutti i sindaci del Guilcier e del Barigadu e i relativi Consigli comunali, i consiglieri regionali del territorio, la direttrice generale della ASL 5, i sindacati, i Comitati per la difesa della sanità pubblica, le associazioni e i cittadini. L'obiettivo è informare la popolazione, confrontarsi con le istituzioni e costruire un percorso condiviso».

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