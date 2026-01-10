VaiOnline
Fisco.
11 gennaio 2026 alle 00:14

Taglio dell’Irpef e flat tax sugli straordinari 

L’aliquota per i redditi medi passa dal 35 al 33%. Prestazioni aggiuntive, pressione al 15% 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Legge di Bilancio 2026 interviene sull’Irpef modificando il secondo scaglione di reddito. L’aliquota passa dal 35% al 33% per i redditi compresi tra 28.000 e 50.000 euro. A questo intervento si affiancano ulteriori misure che introducono nuove forme di flat tax e agevolazioni fiscali destinate ai lavoratori dipendenti.

I numeri

La riduzione dell’Irpef interessa tutti i contribuenti con redditi superiori a 28.000 euro. Il vantaggio fiscale varia da 20 euro annui per chi dichiara 29.000 euro (circa 1,7 euro al mese) fino a un massimo di 440 euro l’anno, pari a 36,7 euro mensili, per i redditi compresi tra 50.000 e 200.000 euro. Oltre questa soglia, la manovra prevede una riduzione delle detrazioni fiscali pari a 440 euro, escluse quelle per le spese sanitarie. Tale riduzione annulla di fatto il beneficio derivante dal taglio dell’Irpef per i redditi superiori ai 200.000 euro. Complessivamente, la misura coinvolgerà 13,6 milioni di contribuenti, circa un terzo del totale, con un costo stimato di circa 2,9 miliardi di euro nel 2026 e di circa 3 miliardi negli anni successivi.

Nei mesi scorsi la Cgil ha sottolineato come i vantaggi derivanti dalla riduzione dell’Irpef non siano sufficienti a compensare il drenaggio fiscale registrato nel periodo 2023-2025. Secondo le stime del sindacato, un lavoratore con un reddito lordo annuo di 30.000 euro avrebbe subito, nel triennio considerato, un aggravio fiscale pari a 2.807 euro, a fronte di un beneficio di appena 40 euro l’anno derivante dalla riduzione della seconda aliquota Irpef.

A partire dal 2026, per i lavoratori dipendenti del settore privato è prevista anche un’aliquota agevolata del 5% sugli incrementi salariali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali. L’agevolazione sarà applicabile ai redditi fino a 33.000 euro e riguarderà i contratti rinnovati nel 2024, 2025 e 2026. Secondo la relazione tecnica alla Manovra, i beneficiari saranno circa 3,8 milioni di lavoratori.

Altre misure

La Legge di Bilancio introduce inoltre, limitatamente al 2026, una misura agevolativa per il lavoro straordinario e per le maggiorazioni legate a turni notturni o festivi. L’agevolazione è riservata ai dipendenti con redditi non superiori a 40.000 euro e si applica su un massimo di 1.500 euro lordi annui. In questi casi, gli straordinari saranno tassati con una flat tax del 15%, in luogo delle aliquote Irpef del 23% o del 33%. La stessa tassazione agevolata sarà estesa alla componente variabile della retribuzione dei dipendenti della Pubblica amministrazione, legata a prestazioni aggiuntive, particolarità del servizio o obiettivi di produttività. Potranno accedere al beneficio i lavoratori con redditi fino a 50.000 euro lordi annui e con un’indennità non superiore a 800 euro l’anno; restano esclusi i dirigenti.

Tra le ulteriori novità della Manovra 2026 rientra anche la riduzione dell’aliquota sui premi di risultato e sulla partecipazione agli utili d’impresa, che passa dal 5% all’1%. Il tetto massimo agevolabile sale da 3.000 a 5.000 euro. Viene inoltre prorogata per il 2026 l’esenzione del 50% sui dividendi percepiti dai lavoratori attraverso azioni assegnate in sostituzione dei premi di risultato, entro il limite annuo di 1.500 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Meteo

Maestrale e freddo: l’Isola nella bufera

l C. Fiori, Onano, Spignesi
Il Comune sospende i lavori nel cantiere di Naseddu

Arzachena impone l’alt al futuro parco fotovoltaico

Andrea Busia
Barbagia.

Neve e ghiaccio sulle strade del Nuorese

Giorgio Ignazio Onano
Decine di pazienti sulle barelle per giorni: nei reparti mancano posti letto per i ricoveri

Pronto soccorso, bombe a orologeria

Gli ospedali di Cagliari presi d’assalto, file di ambulanze in attesa 
Cristina Cossu
La storia

«X Factor, la prof e tanta sofferenza, ma ora siamo felici»

Il grande sostegno di Sinnai: il 13 presenta il disco a Cagliari 
La storia

Gli scavi a Ruinas, dove i nuragici temevano il vento

L’archeologo: «Solo tracce molto antiche, qui si viveva in pace. Il nemico? Il maestrale» 
Giuseppe Deiana
Su Videolina parla l’avvocato esperto di trasporti

«Gli aeroporti ai privati? Nell’Isola è necessaria la massima trasparenza»

Paolo Angius: addizionale comunale da abolire, le low cost sono una risorsa 
Nicola Scano
Lo scontro

Opposizioni all’attacco «No al referendum per fermare Meloni»

Comincia la corsa in vista del voto: «Primo passo per governare il Paese» 