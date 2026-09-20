Svolta green, arrivano le jacarande 

Non solo ombra e aria più fresca, ma uno spettacolo di colore che cambierà il volto della città. La Giunta investe sulla forestazione urbana di viale Colombo e via Marconi, che diventeranno due viali alberati caratterizzati dal lilla intenso delle jacarande in fiore.

La jacaranda

L’obiettivo è chiaro, come si legge nel documento di indirizzo alla progettazione firmato dalla dirigente del settore Ambiente e Transizione ecologica, Valentina Lusso: abbattere le isole di calore, ridurre il surriscaldamento delle superfici e restituire decoro urbano a due strade simbolo del commercio cittadino, lì dove si concentra traffico locale e smog.

Protagonista del progetto è la jacaranda, l’albero dalle fioriture color lilla-viola che a primavera trasforma le strade in una galleria floreale. Una scelta estetica e ambientale. «Il vantaggio è duplice: dare un contributo concreto alla volontà di contrasto e mitigazione dei cambiamenti climatici e garantire ai quartesi nuovi scorci di bellezza», spiega l’assessora all’Ambiente Romina Mura: «Viale Colombo e via Marconi sono due delle principali arterie della città, con tanti negozi e ampi marciapiedi. Entrambe sono intensamente trafficate, con conseguenze inevitabili riguardo il surriscaldamento delle superfici a terra e la formazione di isole di calore, a tutto svantaggio dei tanti cittadini che le percorrono a piedi».

Aree verdi

L’intervento trasforma due strade trafficate in boulevard lilla, destinati a diventare uno dei nuovi biglietti da visita di Quartu. Il progetto permetterà la nascita di viali alberati e la valorizzazione della città, «dando così concretezza al programma di più ampio respiro studiato dall’amministrazione comunale, che vedrà presto interessate diverse aree di Quartu in un ambizioso percorso di forestazione urbana», aggiunge l’esponente della Giunta Milia. Una volta a regime, i due viali offriranno un colpo d’occhio unico: per settimane, tra maggio e giugno, le chiome si riempiranno di grappoli di fiori color lilla, creando una vera e propria cornice naturale sopra le vetrine e i marciapiedi.

Ambizioni

Di fatto, un nuovo tassello nel percorso di forestazione urbana iniziato durante la scorsa consiliatura. Il Comune ha già investito altri 300mila euro per creare nuovi spazi verdi - completati da mesi - da Quartello a Pitz’e Serra, sino alla prima fascia di litorale concentrata nella frazione di Flumini: in tutto circa 1.500 i nuovi alberi che verranno piantati a Quartu, tra olivi, lecci, pini, e jacarande. Altrettanti gli arbusti, tutti rigorosamente autoctoni.

La missione è la stessa portata avanti con il nuovo progetto concentrato in viale Colombo e via Marconi: creare una rete interconnessa di aree verdi in città e mitigare i cambiamenti climatici.