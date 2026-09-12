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13 settembre 2026 alle 01:26

Super Monastir: pokerissimo 

Travolge l’Atletico Lodigiani, Aloia sblocca dopo soli 17’’ 

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Monastir 5

Atletico Lodigiani 1

Monastir (4-3-3) : Contini; Pinna (36’ st Cortinovis), Collu, Porru, Piseddu; Loru (43’ st Masia), Conti (17’ st Mameli), Corcione; Rossi (10’ st Belli), Aloia, Gianoli (21’ st Leone). In panchina Fusco, Fanari, Ragni, Picchedda. Allenatore Angheleddu.

Atletico Lodigiani (4-2-3-1) : Galli; Camilloni, Battisti (24’ st Petrone), Biagetti (17’ st Iovieno), Mastino (28’ st Moreschini); Ferrara, Dadic; Servat, Esposito, Rendine (24’ st De Cortes); Voncina. In panchina Calcaterra, Ferrera. Allenatore Mariotti.

Arbitro : Noto di Pisa.

Reti : pt 1’, 6’ Aloia; st 31’ Servat (r), 40’, 46’ Leone, 49’ Mameli.

Note : ammoniti Conti, Pinna, Col-

lu, Voncina. Recupero 2’ pt-5’ st.

MONASTIR . Un successo a valanga nella prima stagionale in casa. Il Monastir si impone 5-1 contro l’Atletico Lodigiani, grazie alle doppiette di Aloia e Leone e al sigillo nel finale di Mameli. Da segnalare degli atti vandalici commessi nell’impianto alla vigilia del match: danneggiate alcune attrezzature davanti al bar e affissi dei volantini di protesta contro il nuovo logo della società. Un gruppo di tifosi ha proseguito la contestazione rimanendo fuori dallo stadio durante la partita.

In discesa

Partono bene i biancoblù che sbloccano il risultato dopo appena 17 secondi: Gianoli crossa al centro per Aloia che insacca di testa. Al 6’ arriva il raddoppio con Aloia che mette in rete dopo un errore del portiere su angolo di Pinna. La squadra di Angheleddu continua a creare: al 27’ Pinna recupera e serve Rossi, tiro a lato.

Al 31’ la prima occasione ospite con un tiro di Esposito. Al 35’ Loru sfiora il tris: la sua girata al volo viene deviata dalla difesa e sfila a lato. L’Atletico Lodigiani prova a scuotersi: al 37’ ci prova Dadic sugli sviluppi di un angolo di Esposito, deviazione e altro corner. In chiusura si rivedono i campidanesi con Conti che pesca Loru, ma il tiro è alto di poco.

Dilaga nel finale

In avvio di ripresa gli ospiti si spingono in avanti: al 2’ la conclusione di Servat è insidiosa e viene deviata. Al 23’ Leone sfiora il terzo gol per il Monastir con un tiro a un passo dal palo. Al 30’ l’arbitro vede una spinta di Piseddu su Servat e concede il penalty: dal dischetto va il numero 7 che spiazza Contini. Al 35’ i laziali hanno l’occasione per pareggiare con Esposito che però calcia fuori da buona posizione.

Nel finale il Monastir chiude il match grazie alla doppietta di Leone che al 41’ salta Camilloni sulla sinistra e calcia in rete e dopo sei minuti segna invece con un destro a giro. Al 49’ il subentrato Mameli entra in area e batte in diagonale: per lui terzo gol su tre tra Serie D e coppa. E il Monastir si conferma a punteggio pieno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

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