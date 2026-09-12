Strade invase dalle carcasse d’auto 

Diminuisce in città il numero delle carcasse d’auto abbandonate in strada grazie al rafforzamento dell’attività mirata della Polizia Locale. L’intensa campagna di controlli avviata già da tempo insieme all’assessorato comunale all’Ambiente e all’Ecologia urbana sta dando buoni risultati e prosegue senza sosta. Scenario decisamente migliorato, infatti, a San Michele e in via Castelli (Tuvumannu), dove solo negli ultimi mesi sono stati rimossi numerosi veicoli ormai fermi da anni e tristemente utilizzati come cassonetti, che costituivano dunque un potenziale pericolo per l’ambiente. Buone notizie anche da Is Mirrionis, se si esclude la zona retrostante il mercato di via Quirra, dove diversi mezzi “dimenticati” su suolo pubblico continuano a fare bella mostra di sé e a privare l’utenza di preziosi parcheggi. Permangono criticità a Pirri, in particolare nel rione di Santa Teresa, e a Sant’Elia, dove i progressi sono evidenti, ma c’è ancora molto da fare.

Il Comune

«La polizia locale e in particolare la sezione di Ecologia urbana ripristinata nel gennaio 2025, ma anche l'Ambientale e quella che si occupa più specificamente della rimozione di auto abbandonate, in stretta collaborazione con il Servizio di Igiene urbana, sta facendo un ottimo lavoro», afferma soddisfatta l’assessora Luisa Giua Marassi, «per il quale ringrazio il comandante Pierpaolo Marullo e tutte le donne e gli uomini che lavorano nel Corpo». I frutti stanno finalmente arrivando, insomma. Non solo sul fronte dell'individuazione dei responsabili degli abbandoni, ma anche e soprattutto nella tutela del decoro urbano. «L'azione delle nostre squadre, composte dal personale dei due servizi, è ormai consolidata», assicura orgogliosa l’esponente della Giunta Zedda, «e ci consente di passare dalla segnalazione della criticità sul territorio all’eventuale individuazione del responsabile e al ritiro con conseguente bonifica dell'area. A chi non rispetta le regole, a chi deturpa i quartieri, senza coscienza e senza scrupoli, voglio dire ancora una volta che noi continueremo a presidiare, a ripulire il territorio, a sanzionare i trasgressori. Non ci arrendiamo di fronte all’inciviltà e all’illegalità di pochi».

I numeri

Pratiche in ingresso per veicoli in stato di abbandono: 169; pratiche attualmente in lavorazione: 20; rimozioni di veicoli in stato di abbandono: 40; rimozione di veicoli senza segni di identificazione: 11; veicoli oggetto di indagine gravati da confisca: 13 (si tratta di mezzi di trasporto che, a seguito di un illecito penale o amministrativo, come gravi violazioni del Codice della Strada, vengono espropriati dallo Stato); veicoli oggetto di confisca rimossi: 7; attestazioni di veicoli fuori uso con fermo o ganascia fiscale: 40; veicoli per i quali è stata fatta la verbalizzazione di una sanzione in attesa di notifica: 15; veicoli con provvedimento notificato da rottamare: 5. Tali dati - relativi all’attività svolta nel 2026 e aggiornati al 20 agosto - sono stati resi noti martedì sera in Consiglio comunale dalla stessa assessora Giua Marassi a margine di una risposta formale a un’interrogazione sul tema presentata dalla consigliera di Fratelli d’Italia, Stefania Loi.

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