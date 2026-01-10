VaiOnline
L’intervento.
11 gennaio 2026 alle 00:13

Strade e verde, Giorgino cambia faccia 

L’Autorità portuale completa la riqualificazione del lungomare 

Asfalto, guardrail, marciapiedi, illuminazione pubblica, nuove rotatorie, piazzette piantumate a verde, graziosi vialetti delimitati da filari di oleandri e un assetto viario completamente rivoluzionato e ormai quasi pronto ad entrare in vigore. Per il tratto finale del lungomare di Giorgino - compreso tra la storica Villa Aresu, l’ex carcere minorile e l’imboccatura della strada statale 195 per Pula - i tempi dell’abbandono e del degrado sono finiti. Grazie ad un importante investimento dell’Autorità portuale tutta la zona è stata completamente riqualificata nel giro di pochi mesi. A tempo di record.

Dieci milioni

Una rinascita lungamente attesa. In viale Pula, oltre il Porto Canale, è cambiato tutto. I lavori sono stati eseguiti nell’ambito di un più ampio progetto, finanziato con oltre 10 milioni di euro di fondi Pnrr, per la realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo “Terminal Ro-Ro” (struttura portuale specializzata per il carico e scarico di merci su ruote) e la statale 195, aggiudicati alla società Aurelio Porcu di Cagliari e attualmente in fase di completamento. «Nella parte più prossima a Giorgino», si apprende da una nota stampa diramata dall’Autorità portuale, «è stato attuato un radicale intervento di riqualificazione della viabilità esistente a due corsie con la realizzazione di sottoservizi, asfalti, nuovi marciapiedi, illuminazione, una piazzola di circa 350 metri quadri, che verrà a breve dotata anche di strutture ombreggianti, e di una nuova rotatoria per una migliore gestione dei flussi di traffico da e per il futuro porto commerciale». Tutto il perimetro stradale dell’ultimo tratto, compreso tra la rotatoria e i fabbricati preesistenti (Villa Aresu e l’ex riformatorio) ha cambiato volto, insomma, ed è stato interamente piantumato con oleandri per attutire l'impatto del futuro traffico veicolare.

Biglietto da visita

Così l’Autorità portuale. «La riqualificazione in atto», sottolinea soddisfatto Domenico Bagalà, neo-presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, «oltre ad assicurare una maggiore fruibilità dell’arteria viaria, conferisce anche un deciso miglioramento qualitativo all’aspetto urbanistico del tratto compreso tra il futuro porto commerciale e Giorgino. Una volta completati i lavori, l’opera rappresenterà un ottimo biglietto da visita per la città di Cagliari per tutti i passeggeri in arrivo». La nuova cartellonistica con le indicazioni per gli automobilisti è già stata posizionata. Apparentemente non resta che rimuovere le barriere prefabbricate “New Jersey” e aprire le nuove strade all’utenza. Il taglio del nastro, insomma, non tarderà verosimilmente ad arrivare anche se per ora la data ufficiale non è stata ancora indicata.

