Strade e turismo: battibecco politico sui social 

Un botta e risposta consumato sui social ha visto contrapposti i consiglieri bosani Angelo Masala e Massimo Blandino. I due siedono su fronti opposti sia in Provincia che nel Consiglio comunale di Bosa, e non hanno perso l’occasione per punzecchiarsi pubblicamente.

A dare il via è stato Masala, che ha pubblicato la foto di un guardrail e cartelli stradali danneggiati in città, accompagnandola da un commento critico: «Che bel biglietto da visita». La replica di Blandino non si è fatta attendere. «La strada evidenziata è l’ex Planargia 3, una arteria provinciale. Il danno in oggetto è frutto di un incidente stradale che ho segnalato al servizio, il quale interverrà prima possibile. Le segnalazioni in buona fede sono e devono sempre essere ben accettate dai cittadini. Compito di un rappresentante della Provincia è quello di raccogliere il dato, segnalarlo e seguire i lavori di ripristino fino alla fine». Masala ha rilanciato: «Condivido il pensiero, bravo Massimo, dovresti preoccuparti anche del resto visto che sei il consigliere delegato al Turismo. Spiega anche quanto tu e la maggioranza avete proposto in aula l’altro giorno togliendo risorse alla Planargia. Datti da fare per modificare la proposta». A chiudere, almeno per ora, la schermaglia è stato nuovamente Blandino: «Non ti scaldare Angelo, per così poco». ( s. c. )

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