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Boroneddu
28 ottobre 2026 alle 00:56

Strade e piazze,  pronti i progetti  

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Nuovi investimenti da 250mila euro a Boroneddu. Il commissario straordinario Pietro Caria ha approvato due progetti esecutivi per importanti interventi: il primo da 150mila euro intende valorizzare gli spazi pubblici e realizzare la nuova piazza Sant’Antonio con la creazione di un’area adatta a ospitare le feste e l’accensione del fuoco di Sant’Antonio. Iniziativa che era stata programmata dall’ex sindaco Angelo Mele e che ora va avanti con il commissario. I fondi permetteranno inoltre di acquistare cisterne idriche in località “Marzas”, sistemare l’abbeveratoio “Bena Furada” e rinnovare il camminamento del parco “Sas Arzolas”.

L’altro progetto riguarda il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza della strada Provinciale 15 con 100mila euro concessi tempo fa dalla Provincia al Comune. ( a. o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

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