Strada da testare, disagi in vista 

Ancora giornate di passione per il traffico a Sestu. Dopo i lavori per la rotonda nella ex 131 e la chiusura di via Giulio Cesare per realizzare il percorso ciclopedonale la prossima settimana – da mercoledì 12 a venerdì 14 – sarà il turno di via Monserrato, nel tratto vicino alla rotonda che conduce al quartiere Ateneo: senso unico alternato regolamentato da movieri, dalle 7 alle 18, per «prove di portanza, consistenza e campionamenti strada», come annuncia una delibera dell’albo pretorio comunale. E la causa di questo nuovo impedimento al traffico sta in una vecchia disputa legale, come spiegano dal Comune.

Il nodo

«Quando a fine anni Novanta fu realizzato il villaggio Ateneo la società che faceva i lavori fallì, e il Comune diede mandato a un’altra ditta per completare le opere come strade, marciapiedi, fognature, illuminazione pubblica e altro. Ma in fase di collaudo alcune di queste si rivelarono carenti», ricorda il vicesindaco Massimiliano Bullita. «Nel collaudo delle opere l’ingegnere incaricato aveva rilevato una serie di problemi legati a difformità e materiali utilizzati che di fatto generavano un deprezzamento di quanto realizzato e la non collaudabilità: da lì è scaturita una causa tra Comune e impresa», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Per questo dunque i controlli che dureranno tre giorni, «per verificare consistenza e capacità di carico della strada, e definire la causa», precisa Bullita. Una vicenda travagliata di cui l’automobilista medio non ha mai sentito parlare. La sindaca Paola Secci continua: «L’amministrazione ha posto la massima attenzione per il rispetto del capitolato d’appalto, come dimostra il collaudo, con la conseguente contestazione e richiesta di deprezzamento. Non ci dovrebbero essere disagi nel traffico: la parte sensibile riguarda solo la rotatoria e la presenza di movieri garantirà il regolare deflusso».

Il cantiere futuro

Via Monserrato però vedrà presto altri lavori che non sono legati ai rilievi della settimana prossima: è stato aggiudicato infatti l’appalto per realizzare il percorso ciclopedonale che porterà fino all’altezza di via Lisbona e consentirà ai residenti di Ateneo di muoversi anche a piedi in sicurezza. Ma operai e ruspe non dovrebbero entrare in azione prima della fine dei lavori in via Giulio Cesare, prevista per fine novembre. Tutto per non portare altri disagi agli automobilisti già infuriati.

RIPRODUZIONE RISERVATA