Sestu.
06 novembre 2025 alle 00:36

Strada da testare, disagi in vista 

Prove di portanza in via Monserrato: senso unico alternato per tre giorni 

Ancora giornate di passione per il traffico a Sestu. Dopo i lavori per la rotonda nella ex 131 e la chiusura di via Giulio Cesare per realizzare il percorso ciclopedonale la prossima settimana – da mercoledì 12 a venerdì 14 – sarà il turno di via Monserrato, nel tratto vicino alla rotonda che conduce al quartiere Ateneo: senso unico alternato regolamentato da movieri, dalle 7 alle 18, per «prove di portanza, consistenza e campionamenti strada», come annuncia una delibera dell’albo pretorio comunale. E la causa di questo nuovo impedimento al traffico sta in una vecchia disputa legale, come spiegano dal Comune.

Il nodo

«Quando a fine anni Novanta fu realizzato il villaggio Ateneo la società che faceva i lavori fallì, e il Comune diede mandato a un’altra ditta per completare le opere come strade, marciapiedi, fognature, illuminazione pubblica e altro. Ma in fase di collaudo alcune di queste si rivelarono carenti», ricorda il vicesindaco Massimiliano Bullita. «Nel collaudo delle opere l’ingegnere incaricato aveva rilevato una serie di problemi legati a difformità e materiali utilizzati che di fatto generavano un deprezzamento di quanto realizzato e la non collaudabilità: da lì è scaturita una causa tra Comune e impresa», spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Emanuele Meloni. Per questo dunque i controlli che dureranno tre giorni, «per verificare consistenza e capacità di carico della strada, e definire la causa», precisa Bullita. Una vicenda travagliata di cui l’automobilista medio non ha mai sentito parlare. La sindaca Paola Secci continua: «L’amministrazione ha posto la massima attenzione per il rispetto del capitolato d’appalto, come dimostra il collaudo, con la conseguente contestazione e richiesta di deprezzamento. Non ci dovrebbero essere disagi nel traffico: la parte sensibile riguarda solo la rotatoria e la presenza di movieri garantirà il regolare deflusso».

Il cantiere futuro

Via Monserrato però vedrà presto altri lavori che non sono legati ai rilievi della settimana prossima: è stato aggiudicato infatti l’appalto per realizzare il percorso ciclopedonale che porterà fino all’altezza di via Lisbona e consentirà ai residenti di Ateneo di muoversi anche a piedi in sicurezza. Ma operai e ruspe non dovrebbero entrare in azione prima della fine dei lavori in via Giulio Cesare, prevista per fine novembre. Tutto per non portare altri disagi agli automobilisti già infuriati.

