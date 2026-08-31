SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Santu Predu.
01 settembre 2026 alle 01:00

Sterpi in fiamme, apprensione vicino a Casa Ruju 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un cumulo di sterpaglie al di là di un muro di confine, in un terreno abbandonato ma adicente al centro città e a pochi passi dalla casa natale di Grazia Deledda, Casa Ruju e dell’ex Mulino Gallisai. Temperature elevate e una scintilla che fa scattare l’emergenza, risolta prontamente dalle squadra di intervento ma che poteva essere ancora più importante.

Paura ieri nel primissimo pomeriggio nel quartiere di Santu Predu, dove un incendio è divampato nei cortili da un cumulo di erba secca all’esterno del muro di confine, fuori dalle proprietà e pertinenza del locale a due passi da casa del premio Nobel e dell’ex mulino Gallisai, in prossimità dell’ex cabina Enel di viale Ciusa.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenute una squadra dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia locale. Gli agenti hanno avviato gli accertamenti per capire le cause e soprattutto risalire alla proprietà del terreno che potrebbe anche non essere privata ma dell’ente proprietario dell’ex cabina elettrica. Un dettaglio che, soprattutto in un’estate rovente, mette ancora una volta in evidenza la necessità di una cura scrupolosa dei reliquati e dei terreni adiacenti a abitazioni o in prossimità della periferia cittadina.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Barella, i fischi sono un caso

l Caruso, L. Piras
Sanità

Oristano, l’ospedale a corto di medici: si cercano pensionati

Due avvisi della Asl per reperire personale nei reparti più in crisi 
Valeria Pinna
Clima

Le cozze di Olbia uccise dal caldo: persi 10mila quintali

Temperature in mare oltre i 30 gradi, incide anche l’assenza del maestrale 
Tania Careddu
Lo scontro

«A Report siamo pronti allo sciopero»

Ma la Rai non revoca i nuovi conduttori. Ranucci: li sostiene la stampa di destra 
Roma

Sparano alla figlia malata e si uccidono

Nella stanza i biglietti lasciati dalla coppia: «Da soli non ce la facciamo» 