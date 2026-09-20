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Guasila.
21 settembre 2026 alle 00:25

Stefano Saiu si aggiudica il palio per Gergei e cala il tris 

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Dopo Fonni e Orgosolo anche Guasila. Stefano Saiu, 28 anni, fantino di Vallermosa ha vinto ieri per il Comune di Gergei e il vicinato di Giraniedda il palio del paese della Trexenta su “Boato Romano”, lo stesso cavallo condotto al trionfo a Orgosolo.

La 39ª edizione della corsa dedicata a Santa Maria e organizzata dall’Associazione ippica guasilese (guidata da Carlo Murru) nel galoppatoio del paese era stata rimandata il 15 agosto a causa di un acquazzone che si era abbattuto sulla pista poco prima della partenza. Ieri, invece, si è corso e sulla pista della Trexenta si sono presentati anche nomi famosi del mondo dei palii, come i “senesi” Antonio Siri di Burgos detto “Amsicora”, che montava “Lupin da Clodia” per Escolca, e Francesco Caria “Tremendo”, di San Gavino Monreale, che invece ha portato in pista “Dididomodossola” per Guasila.

Gli altri fantini a partecipare alla finale sono stati Daniele Sanna su “Diablessa”, che difendeva i colori della scuderia Ortu di Ottana, Marco Bitti su “Maelo” per Fonni, Davide Cirocca su “Deghennoe” per Ottana (che lo scorso anno si aggiudicò il trofeo), Gianluca Fais su “Drakaris” per Selegas e Giuseppe Piccinnu su “Chiarettamia” per Dolianova. Al termine della corsa la sindaca di Guasila Paola Casula ha premiato il fantino vincitore e il Comune che ora potrà conservare per un anno il palio.

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