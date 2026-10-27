«Statale 128 dissestata, intervenite subito» 

Buona parte del rettilineo al chilometro 43 della Statale 128 che arriva all’altezza della Provinciale 59 per Serri «è dissestato» e dunque pericoloso. Quindi, serve «un intervento urgente e risolutivo» per rimettere in sicurezza la strada.

La richiesta

È l’appello lanciato Luca Pilia (Isili) e Samuele Gaviano (Serri), firmatari di una lettera inviata all’Anas nella quale si sottolinea la presenza di numerosi parti sconnesse sul tratto di carreggiata finito sotto accusa ma si specifica anche che il resto del percorso non versa in migliori condizioni. «Non possiamo attendere oltre né accontentarci di interventi tampone», sottolineano i due primi cittadini, «serve un’azione rapida prima che si verifichino incidenti gravi».

Secondo Pilia «il livello di criticità è alto, ci troviamo di fronte a cedimenti dell’asfalto e avvallamenti pericolosi che mettono quotidianamente a rischio l’incolumità dei nostri cittadini e di tutti gli automobilisti».

Automobilisti

La strada è percorsa ogni giorno da tanti lavoratori pendolari, da studenti che utilizzano i mezzi pubblici, dai mezzi di soccorso che si spostano verso il presidio ospedaliero San Giuseppe Calasanzio o verso il capoluogo. Dunque l’intervento, secondo i sindaci, non è rimandabile e non può essere solo tampone ma deve portare a un ripristino totale del manto stradale per garantire l’incolumità dei cittadini e degli automobilisti.

La Statale 128 non è una semplice strada locale ma la spina dorsale della viabilità per tutto il Sarcidano e un collegamento fondamentale con le aree limitrofe. Proprio in prossimità della parte centrale del rettilineo è più evidente il cedimento della pavimentazione.

Pilia e Gaviano chiedono che si provveda ad adottare tutte le misure necessarie a segnalare e mettere in sicurezza il punto critico al fine di evitare incidenti gravi e attendono che l’Anas dia un riscontro a un appello che si aggiunge ai tanti susseguitisi nel tempo da parte degli amministratori del territorio.

Condizioni inadeguate

Sta aumentando il numero di strade che si presentano in condizioni critiche e per le quali i sindaci si battano da anni. In attesa dei lavori sulla striscia di asfalto che mette in collegamento Isili con Gergei ed Escolca, si attende anche l’intervento su quella che attraversa il piccolo comune di Serri in entrata e in uscita. Ed è ancora critica la situazione della strada che porta da Nuragus a Genoni. Nonostante le richieste ripetute nel tempo la realtà è sempre la stessa, che si tratti di strade di competenza statale o provinciale.

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