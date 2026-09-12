Squadra di basket israeliana in campo: sit-in di protesta 

Una partita di basket ma fuori dal palazzetto sembra tutt’altro. Via Rockefeller ieri era blindata per il torneo City of Cagliari - Città del Sole, presidiata da un massiccio schieramento delle forze dell’ordine. Cordoni di agenti in tenuta antisommossa, camionette parcheggiate agli angoli delle strade, il ronzio degli elicotteri sopra i tetti. Un dispositivo di sicurezza che non si vede spesso per un evento sportivo.

Dalle 17 la strada che porta a viale Diaz è rimasta chiusa al traffico veicolare e pedonale. A pochi metri dal palazzetto un centinaio di manifestanti si sono riuniti in un sit-in di protesta per la presenza dell’Hapoel Tel Aviv, squadra di pallacanestro israeliana sotto accusa per essere legata alle forze armate dell’Idf e alla speculazione energetica.

«Siamo qui perché purtroppo anche lo sport può prestarsi ad operazioni legate al genocidio», spiega Ennio Cabiddu, membro del presidio permanente contro il genocidio di Piazza Yenne. «Questa squadra è in mano al magnate delle rinnovabili Ofer Yannay, presidente della società Nofar Energy. È una presenza grave perché il patrocinio della città metropolitana e della Regione Sardegna per questo evento smentisce le parole che le istituzioni hanno sempre pronunciato contro il genocidio».

Fino alle 19 una decina di bandiere palestinesi hanno sventolato tra slogan e fischi. «Le istituzioni sarde da due anni hanno detto di stare a fianco del popolo palestinese, invece hanno autorizzato questa presenza», dice Aldo Lotta. I manifestanti, riferisce un commerciante, «erano tranquilli». E il dispositivo di sicurezza ha pesato sulla via: «Hanno messo i cartelli ieri, la gente si spaventa e per noi è un danno economico».

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