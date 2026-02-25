VaiOnline
L’anniversario.
26 febbraio 2026 alle 00:40

“Spunta la luna dal monte” 35 anni fa Tazenda e Pierangelo Bertoli nella storia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

27 febbraio 1991. Sul palco del Teatro Ariston, era la quarantunesima edizione del Festival di Sanremo, salivano i Tazenda insieme a Pierangelo Bertoli con quella “Spunta la luna dal monte” che avrebbe sdoganato l’etnorock in Italia.

Le radici di “Spunta la luna dal monte” affondano in “Disimparados”, un brano totalmente in lingua sarda con il quale i Tazenda avevano provato a dare un seguito al successo di “Carrasecare”, uscita nel 1990. Fu Pierangelo Bertoli a contattare i Tazenda proponendo una propria versione italiana.

«Ero sotto la doccia», racconta Gino Marielli , «quando mia madre mi infilò sotto la porta del bagno la busta con le parole di Bertoli. Non mi fecero una grande impressione, perché il nostro logudorese suonava molto bene e per la nuova versione non fu facile superare i nostri giudizi spietati. Cambiammo idea quando, in sala d'incisione, sentimmo Bertoli cantare. In realtà parlava, raccontava, evocava immagini». L’interpretazione di Bertoli trasforma insomma il brano in un racconto universale, la prospettiva si amplia: la canzone cresce, trova una dimensione capace di parlare a tutti senza perdere la propria radice. Da qui nasce la versione definitiva: in italiano ma con quel ritornello in lingua sarda che fa la differenza. Ed è in questo incontro che nasce la magia: quinta in classifica e un successo straordinario che cambierà l’immaginario collettivo ( red. spett. ).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 